فرص الفوز.. تُعلن عن تفاصيلها للمبدعين (2-2)

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بدأ موقع «هيبا» الرسمي منذ مطلع أبريل الجاري، باستقبال مشاركات المصورين الهواة والمحترفين والمبتدئين وحتى أولئك الذين شاركوا تحت عنوانٍ واحد فقط «المحاولة» ! وللعلم.. من هذه الفئة خَرَجَ عشرات الفائزين إلى دائرة النجاح والأضواء والانتشار على مدار الدورات السابقة.

الدورة الثانية عشرة لـ«هيبا» تحوي 3 محاور أخرى بجانب المحور الرئيسي «التنوّع» والذي تحدّثنا عنه الأسبوع الماضي. فهناك المحور المفضّل لدى المصورين ذوي الخبرة والمهارة في سرد القصص المتكاملة، وهو البورتفوليو «ملف مصوّر» ! فمن خلاله يستطيع المصور إيصال رسالة معينة من خلال سلسلة متتابعة من الأحداث. فالقصة المتكاملة تنفذ إلى صلب الموضوع مباشرة ولا تدع مجالاً لتأويل الصورة على منحىً آخر. يُعتبر هذا المحور فرصة رائعة للمصورين لتوصيل فكرتهم وسرد قصصهم التي تأسر قلوب الجمهور وأبصارهم، متجاوزين المحدودية التعبيرية للصورة الواحدة.

المحور العام دائماً لديه الآلاف من الجماهير الذين يترقّبونه كل عام، ومن هنا تستمر الجائزة بمنح فرصتين عوضاً عن فرصة واحدة، من خلال تقسيم المحور إلى محورين فرعيين: الأول بالأبيض والأسود ليحمل معه عبق الصورة التي تمسّ شغاف القلب وتعود بنا إلى مساحة الإبداع باللون الأحادي، والثاني بالألوان ليكون أمام المشارك طيف لونيّ متكامل.

محور «الفن الرقميّ» تم طرحهُ لفئة خاصة من المبدعين التوّاقين لمزج الأصالة الفنية مع الحداثة الرقمية في إطارٍ إبداعيّ واحد. إنها فرصة فريدة لمن يرغب بتوظيف مهاراته في إدراج الأبعاد الفلسفية أو التجريدية على العمل الأصلي لتصل به لنتيجة فائقة الروعة مُشبعة بالمعاني والدلالات.

للمزيد عن جوائز الدورة الثانية عشرة، يمكنكم زيارة الموقع www.hipa.ae.

فلاش

اختر المحور المناسب.. إذا كان ذلك مُحيِراً فعليك بالمحور العام!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae