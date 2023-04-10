برنامج «الفنجان الرابع» على قناة نور دبي يستضيف رواد المجتمع

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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تتنوع البرامج في قناة نور دبي في شهر رمضان المبارك، وتهتم القناة بطرح المحتوى المميز والمفيد للمجتمع عن طريق تقديم برامج يستفيد منها أفراد المجتمع، وفي برنامج «الفنجان الرابع» يقدم الإعلامي وليد المرزوقي مجموعة من الشخصيات الإماراتية المعروفة والمؤثرة لتحكي الجوانب الإيجابية من حياتهم، مما له تأثير على المجتمع وفئة الشباب، ويعمل على البرنامج فريق العمل وهم المنتج ميثاء سالم والمخرج سلطان السويدي ومدير الإنتاج أحمد صلاح ومعد البرنامج الدكتور عبدالله الكمالي، ويعرض الساعة 7 مساء والإعادة الثانية عشرة بعد منتصف الليل والساعة العاشرة والنصف صباحاً.

بصمات

«البيان» التقت وليد المرزوقي مقدم البرنامج للحديث عن برنامج «الفنجان الرابع» والذي قال: يستضيف البرنامج رواد المجتمع ممن لهم بصمات في مختلف المجالات مثل المجالات العسكرية والتربوية والإسلامية والعلمية والتاريخية والثقافية والقانونية والرياضية وغيرها من المجالات، ويتحدث الضيوف عن ذكرياتهم وفرجانهم القديمة، وكيف كانت تنشئتهم وعلاقاتهم مع والديهم ومحيطهم الأسري، إضافة إلى حديثهم عن مسيرتهم في الحياة وعلاقتهم مع أبنائهم وكيف يغرسون فيهم القيم الإسلامية والعادات الإماراتية الأصيلة.

تجارب

وقد استضاف البرنامج وجوهاً إماراتية عديدة مثل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتورة رفيعة غباش، والدكتورة منى تهلك، والمحامي عيسى بن حيدر، والباحث والمؤرخ بلال البدور، والحكم الدولي علي بوجسيم، والواعظ خالد إسماعيل، والدكتور حمد الشيباني، والدكتور عبدالله الأنصاري، والبروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، والمستشار المالي صلاح الحليان، وغيرهم من رواد المجتمع، والذين تناولوا تجاربهم في الحياة والتعليم وعملهم ومشاريعهم وذكرياتهم العديدة.

تحديات

كما أكد المرزوقي على تأثير هذه البرامج بشكل إيجابي على الشباب كون هذه الشخصيات تعتبر قدوة للكثيرين، فالاطلاع على تجاربهم يفيد الشباب بشكل كبير في حياتهم، ويقول: معظم الشباب يمرون اليوم بمثل هذه التحديات التي مر بها الضيوف، فالاطلاع على هذه التجارب يعتبر تعليماً ونصائح ذهبية لأجيال الشباب.

مواقف

ويتابع: كل الضيوف لهم تجارب ومواقف مثيرة في الحياة، ولفتت انتباهي تجربة معالي الفريق ضاحي خلفان، وحديثه عن أثر الانضباط والعلاقات الطيبة مع الزملاء في تطور الإنسان في عمله وبلوغه مراتب عالية، وكذلك التجارب الطبية التي مر بها البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي مع مرضاه، وكيف شاهد بعينه تعافي مريض من السرطان بعد أن كانت حالته ميئوساً منها، ولكن لقوة إيمانه وطاقته الإيجابية تغلب على المرض، وهو الآن متزوج ولديه أطفال ويعيش حياته معافى، إضافة لتجربة الحكم الدولي علي بوجسيم وكيف تأثرنا جميعنا بتجربته وحديثة من القلب عن العائلة والعمل والوطن.

وإلى جانب هذا البرنامج المميز يوجد أيضاً مجموعة من البرامج المتميزة مثل برنامج «هونها وتهون» من تقديم الأستاذة ناعمة الشامسي وهي أول وجه نسائي على قناة نور دبي، وبرنامج «بيوت مطمئنة» وهو برنامج أسري اجتماعي من تقديم الدكتور عزيز فرحان العنزي.

كما يُعرض برنامج «السيرة النبوية» وهو برنامج حواري بين الأستاذ خالد الزاهد والدكتور عبد الله الكمالي، وبرنامج «كلمات في حب الرسول» من تقديم فضيلة الشيخ سعد عمر، وبرنامج «من حياة الصحابة» الجزء الثاني من تقديم الشيخ خالد إسماعيل، وبرنامج «مسموح» من تقديم الدكتور عبد الله الكمالي، إلى جانب نقل صلاة التراويح وجائزة دبي للقرآن الكريم.