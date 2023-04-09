إقبال جماهيري كبير على «بيج باد وولف» دبي

المصدر: دبي - البيان

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يشهد معرض بيج باد وولف للكتاب، الذي انطلقت فعالياته قبل أيام، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إقبالاً كبيراً من أفراد الجمهور، من مختلف الفئات والشرائح والجنسيات، إذ يعدّ أكبر معرض تخفيضات للكتاب في العالم ويوفر لرواده فرصة التمتع بتجربة بيع «مذهلة» لعشرة أيام تتضمن مجموعة واسعة من الكتب المتوفرة بخصومات لا تصدق لأكثر من 75 بالمئة.

دخول مجاني

مع عودته للسنة الرابعة إلى المدينة، يُقام معرض الكتاب في مدينة دبي للاستوديوهات، عضو في مجموعة تيكوم ش. م. ع، وكذلك شريك تقديم المكان الرسمي لمعرض بيج باد وولف للكتاب.

يفتتح معرض الكتاب أبوابه للعامة يومياً من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد منتصف الليل حتى يوم الأحد من 16 أبريل الجاري، والدخول مجاني للجميع. ويأتي تنظيم المعرض هذا العام، مع مجموعة فعاليات تطويرية نوعية لضمان تجربة لا تُنسى للرعاة، جهّز معرض بيج باد وولف للكتاب مجموعة «مذهلة» ستذهل الزبائن بأسعار لا تُنافس لكتب معينة.

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يقدم معرض بيج باد وولف للكتاب قسائم هدايا يمكن للزبائن شراؤها وإهداؤها لأقرانهم من محبي القراءة أو لأصدقائهم أو لعوائلهم فيشجعون بذلك أناساً أكثر لانتقاء كتاب أو كتابين من المعرض. إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن، اليافعين والكبار، المشاركة في مسابقة (حمل من الكتب).

حيث لن يكون عليهم إلا رفع صورة أو فيديو إبداعي عن تجربتهم في معرض الكتاب على صفحات بيج باد وولف على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #BBWDUBAI والحصول على فرصة ربح عربة مليئة بكتبهم المفضلة. ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الكتب الأفضل مبيعاً والكتب الروائية وغير الروائية والكتب العلمية والأدبية وكتب الطبخ وكتب الأطفال والروايات المصورة وغيرها، كما يشتمل على ألعاب لوحية وكتب تلوين ومقتنيات، وكل ذلك تحت سقف واحد.