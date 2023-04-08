30 ألف زائر لـ«رمضانيات» بيت الحكمة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت فعالية «رمضانيات» السنوية في بيت الحكمة أكثر من 30 ألف زائر من الجمهور الذي حرص على الاستمتاع بتجربة استثنائية جمعت بين أنشطة التسوق، والبرامج الثقافية، وبرامج الأطفال، وسط أجواء رمضانية فريدة استمرت على مدار 11 يوماً من 23 مارس إلى 2 أبريل الجاري.

وأضافت الفعالية، التي أقيمت للعام الثاني على التوالي، لمسات عصرية امتزجت بأجواء شهر رمضان المبارك، مما جعلها الوجهة المفضلة لمحبي الثقافة والترفيه للاستمتاع بقراءة الكتب في مختلف التخصصات والفنون، وقضاء أوقات رائعة في التسوق والتجول في مختلف أركان المكان، وحضور ورش العمل والبرامج المميزة على مدار أمسيات رمضانيات.

وأقيمت نسخة هذا العام من «رمضانيات» برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث وفرت الجهتان فرصة لإشراك أصحاب المشاريع الناشئة ورائدات الأعمال من أعضائهما في هذا السوق المفتوح.