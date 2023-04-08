«بين ريشة ووتر» عرض فني حي في اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظّم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عرضاً فنياً حياً بعنوان «بين ريشة ووتر»، جمع بين الخطاط التونسي العالمي نجا المهداوي والفنان والمؤلف الموسيقي العراقي د.نصير شمّة، وذلك في أمسية رمضانية أقيمت تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، «يأتي تعزيز مكانة اللغة العربية في صميم مهامنا في مركز أبوظبي للغة العربية، إذ نعمل على بناء جسور تقرب اللغة وتفاصيلها الجميلة من يوميات الأفراد، ومن خلال دعم الفنون الأصيلة التي تُبرز جماليات اللغة العربية وتُكرّس حضورها فنياً نقدم بعداً جمالياً للغة التي انبثق منها فن الخط العربي.

والذي برع فيه الفنان نجا المهداوي وقدمه بصورة معاصرة، بينما تحمل أعمال الفنان نصير شمّه التراث العريق لآلة العود العربية، فكان جمعهما في أبوظبي ضمن العرض الحي «بين ريشة ووتر» بمثابة إغناء للمشهد الثقافي الحيوي في العاصمة».

وقال الفنان نجا المهداوي: «إن أمسية «بين ريشة ووتر» تشكل بحثاً عن لغة روحانية تُحلق في عوامل الروح، حيث تمتزج الريشة بالأوتار لتخلق حواراً جديداً بين الحرف العربي الذي يعد من أهم أُسس فن الإسلام التجريدي». بدوره قال الفنان نصير شمّه: «إن الخطوط حروف وألوان، والموسيقى كذلك كلاهما يصنع حياة في قلب الحياة، وقد سكنت تجربة المبدع نجا المهداوي عودي، وخطوطه وألوانه تحفزني على صناعة البهجة، إذ نبني حكايات نلعبها معاً».