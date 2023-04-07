«متحف القمر» يحط رحاله في دبي بعيد الفطر

المصدر: إعداد- نهى حوّا

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يعود متحف القمر إلى دبي مجدداً، حيث سيسطع بدراً لمدة 17 يوماً ويتألق في فضاء متحف «أولي أولي» للألعاب التجريبية خلال أيام عيد الفطر في أبريل، مقدماً تجربة مثيرة من شأنها أن تشعر الزائر كما لو أنه رائد فضاء.

المتحف المتنقل الذي أنشأه الفنان المشهور عالمياً، لوك جيرام، مبتكراً نسخة طبق الأصل عن القمر بطول خمسة أمتار، عبر دمج صور تفصيلية مأخوذة من قبل «ناسا» لسطح القمر مع تركيبة صوتية للملحن الحائز على جائزة «بافتا» دان جونز، سيفتح أبوابه من جديد في دبي خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 30 أبريل الجاري، حسبما أكد المتحف.

وبتوهجه من جديد خلال العيد، سيقدم المتحف نظرة فريدة إلى القمر، متيحاً لزواره إلقاء نظرة أقرب إلى القمر والاستمتاع بأنشطة مستوحاة منه، بما في ذلك تجربة افتراضية تمكّنهم من قيادة عربة قمرية باستخدام الواقع الافتراضي، وغيرها.

ووفقاً لموقع «واتس أون»، زار المعرض المتنقل أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إنجلترا ولاتفيا والهند وبلجيكا وأستراليا.

وعندما أطلقه متحف «أولي أولي» للألعاب التجريبية في دبي في المرة السابقة، شهد إقبالاً كبيراً من الزوار.