« الإمارات للآداب» تضيء قيم رمضان في «ماراثون التحرير»

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات النسخة الثانية من ورشة التحرير الجماعية «ماراثون التحرير» لعام 2023.

تهدف ورشة التحرير الجماعية إلى إثراء موسوعة ويكيبيديا بمقالات شاملة باللغتين العربية والإنجليزية تتناول الجوانب الرئيسة للتقاليد الرمضانية الراسخة في الوطن العربي. ومن المقرر استضافة ورشة التحرير في مقهى «ميست» بمنطقة الخليج التجاري بإمارة دبي في 13 أبريل الجاري، بتمام الساعة 9:30 مساء.

وتدعو مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات الجميع للانضمام والمساهمة بالمزيد من المعلومات حول تقاليد بلادهم ويتاح لكافة المشاركين التعلم أساسيات التحرير على الموسوعة الإلكترونية من خبراء المجال إضافة إلى العمل معهم على إنشاء وتعديل المقالات الخاصة بشهر رمضان. وسيستمتع الحضور خلال الماراثون بأجواء حافلة بالألفة، تعزز روح التواصل وتقوي الروابط المجتمعية.

وأشادت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، بأهمية الفعاليات الجماعية في المجتمع الويكيميدي قائلةً:

«تحفل أجواء شهر رمضان الفضيل بالعطاء والتعاون والترابط مما يجعل الشهر هو الوقت المثالي للجمع بين الناس وتشجيع التكاتف والتآزر لتحقيق أهدافنا المشتركة وهي إثراء المحتوى العربي الرقمي بهدف الحفاظ على ثقافة المنطقة وعاداتها وتقاليدها وتقديم إرثها للعالم بأكمله من خلال أحد أكثر الموسوعات زيارة على الإنترنت».

وأضافت: «نأمل أن تساهم هذه الورشة كذلك في إنشاء مساحة إبداعية تعاونية تضم كافة شرائح المجتمع بمختلف ثقافاتهم وتجاربهم فحسب، بل تتيح الفرصة للمشاركين للتعلم من بعضهم البعض ولإنشاء محتوى رقمي يعكس ثقافة التسامح والتعايش السلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة».