«رمضان في دبي».. ألفة وثقافة وترفيه

المصدر: دبي - البيان

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يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً مميزاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء المميزة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة.

لاسيما مع ما تتضمنه حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من التجارب الفريدة والأنشطة المتنوعة.

وتوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حملة «رمضان في دبي» هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الأجواء الرمضانية مع إضاءة شوارع المدينة ومبانيها بالفوانيس والإسقاطات الضوئية الرائعة، كما ويجتمع الأصدقاء والعائلة على موائد الإفطار والسحور اللذيذة.

وسيشعر الجميع بروح العطاء مع تجارب التسوق الموسمية في مراكز التسوق والأسواق والوجهات الأخرى.

ويستمتع الجمهور بعرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع بإضاءات وتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في مسجد الحباي حتى 10 أبريل الجاري، وفي منطقة السيف حتى 22 منه.

وتتجلى الأجواء الرمضانية الخلابة في المدينة من خلال المجسمات الضوئية الرائعة التي تضفي الحيوية على جدران المباني وأضواء الفوانيس في الشوارع.

ويضاء برواز دبي وعين دبي بالعديد من التشكيلات الضوئية الرائعة احتفالاً بشهر رمضان، بينما يقام العرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» IMAGINE طيلة شهر رمضان يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول. وتقدم عروض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية»، لتضيء سماء دبي في مواقع مختلفة.

أطعمة ومشروبات

ويمكن للجمهور حضور الدورة الأولى من «مهرجان شارع المأكولات في رمضان»، الذي يستمر حتى 9 أبريل الجاري في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة. ويشارك في هذا المهرجان أكثر من 50 مطعماً. كما يمكن زيارة سوق «تايم أوت ماركت دبي» حتى 21 أبريل.

حيث يقدم مجموعة من العروض الترفيهية الحية المميزة، إضافة إلى الأطباق المحلية اللذيذة. وتتضمن فعالية «رمضان مبارك» في منتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش العديد من العروض المميزة المتوفرة في السوق.

تجربة

ويمكن للجمهور عيش تجربة العطاء بالتبرع بالملابس في صناديق «هتان» التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي حتى 22 أبريل الجاري. وقد عمل مجموعة من الفنانين الشباب في دبي على تزيين هذه الصناديق بلوحات مستوحاة من ثقافة المدينة وتقاليدها.

ويقدم نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التعليمية والترفيهية والمجتمعية التي تستمر حتى 14 أبريل. ويحتضن المخيم الربيعي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، ورش عمل في مجال الفن والمسرح والموسيقى والفخار والعديد من الأنشطة الإبداعية الأخرى.

وتستضيف منطقة السيف كل ليلة حتى 22 أبريل الجاري من الإفطار إلى السحور فعالية «أضواء وليالي الفن الرمضانية»، حيث يمكن الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة الشهية، وزيارة السوق الرمضاني، ومشاهدة العروض الفنية والمجسمات الضوئية الرائعة.