«سكة الرمضانية».. تصميمات إبداعية ومنتجات متميزة

المصدر: دبي - البيان

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تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بمناسبة شهر رمضان المبارك، فعالية «سكة الرمضانية»، التي تحتضنها مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وتقام على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى من «سكة الرمضانية» من اليوم حتى 9 أبريل الجاري، بينما تقام المرحلة الثانية من الفعالية خلال الفترة من 14 حتى 16 منه.

حيث سيكون الزوار على موعد للالتقاء بعدد من أصحاب المواهب ومصممي الأزياء الذين يقدمون تصميمات إبداعية ومنتجات متميزة تجمع بين الثقافة المحلية والحداثة.

وتندرج الفعالية التي تستقبل الزوار في تمام الساعة 8:30 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل، تحت مظلة «منصة سكة» المبتكرة والداعمة لأصحاب المواهب الإبداعية، ويأتي تنظيمها في إطار التزامات «دبي للثقافة» بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإيجاد بيئة حاضنة لأصحاب المواهب وتسهم في تمكينهم.

ويشارك في فعالية «سكة الرمضانية» أكثر من 15 مصمماً ومجموعة من العلامات التجارية، ومن بينها «هدوب حصة»، و«فلو درابيري» و«تيري» و«ذ أورفيك»، و«لافورو»، و«أمل الملا فاشن»، و«توكينغ ثريدز باي هند»، و«فريال البستكي»، و«سيلكوث»، و«وادي دي» وغيرها.

وعلى مدار أسبوعين ستتحول حديقة مكتبة الصفا للفنون والتصميم إلى منطقة يجتمع فيها الزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتناول وجبات السحور المميزة التي تقدمها تشكيلة من منافذ البيع، ومن بينها «ويش ديزيرت»، و«فيلينجز»، و«ديسبارو»، و«توريخا كافية»، إلى جانب مجموعة منافذ أخرى متخصصة بتقديم المأكولات التقليدية.