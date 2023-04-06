معرض «آيات» في «العويس الثقافية» .. 40 عملاً مذهّباً تجسّد جماليات المعنى

المصدر: دبي ـــ البيان

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استقطب معرض «آيات» للخطاط وحيد جزايري نخبة من ذواقة الخط الكوفي إلى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الثلاثاء، حيث عُرض أكثر من 40 عملاً مذهباً وملوناً وعدد من المطويات وأجزاء من القرآن الكريم. في صناديق زجاجية بأحجام مختلفة.

افتتح المعرض معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء المؤسسة وخالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة وعدد من الفنانين والخطاطين من محبي الخط والزخارف الإسلامية. ضم المعرض الذي يستمر لغاية 12 أبريل الجاري عدداً من اللوحات المرسومة بالخط الكوفي وتجلياته.

حيث استخدم الفنان الحبر والذهب للرسم على الجلد، وهو ما يستغرق الكثير من الوقت، وتألقت الآيات القرآنية تحت أعين زوار المعرض وهم يبدون إعجابهم بقدرة الخطاط الفائقة على إنجاز أعمال تتماهى بين عمق المعنى وقيمة الجمال، والتي استغرق إنجاز بعضها عدداً من السنوات.

وفي ختام المعرض قدم معالي محمد المر شهادة تذكارية للفنان وحيد جزايري وشكره على جهده الكبير في خدمة الفن الإسلامي، وبدوره شكر الفنان مؤسسة العويس الثقافية لإتاحتها هذه الفرصة لعرض هذه الأعمال أمام جمهور الفن.