10 أيام من الضحك في مهرجان دبي للكوميديا مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا عن المجموعة الثانية من نجوم الكوميديا المشاركين في فعالياته التي تضم عروضاً تفاعلية وتمثيليات مضحكة طوال 10 أيام في كوكا كولا أرينا ودبي أوبرا ومسرح مول الإمارات، والعديد من الوجهات الأخرى بدبي.

ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، ويقدم لمحبي الفكاهة والمرح نخبة من نجوم الكوميديا المحليين والعالميين بين 12 و21 مايو.

وأعلن مهرجان دبي للكوميديا في وقت سابق هذا الشهر، ليعود أمس ويعلن عن الدفعة الثانية من مشاهير الكوميديا الذين سيسهمون في إضفاء المزيد من البهجة والضحك على المدينة.

ومن أحدث عروض المهرجان التي تم الإعلان عنها أمس، عرض الفرقة الكوميدية «سوشي مانغو»، حيث تقدم عرضها الشهير «أوف ذا بوت» 12 مايو المقبل في كوكا كولا أرينا.

ويقدم «ذاكر خان» عرضاً مميزاً في دبي أوبرا يوم 14 مايو بعد النجاح الكبير لبرنامج «تاثاستو».

ومن أبرز عروض مهرجان دبي للكوميديا كذلك عرض الممثل الكوميدي البرازيلي «رافي باستوس»، المعروف بطوله الفارع ولكنته الشبيهة «بدراكولا»، وذلك على خشبة مسرح مول الإمارات في 17 مايو المقبل.

ويقدم «جيم جيفريز» لعشاق الكوميديا عرضاً مفعماً بالفكاهة والضحك على مسرح دبي أوبرا في 17 مايو.

وتعود أصول «جيم جيفريز» إلى مدينة سيدني، ويعتبر أحد أشهر وأهم الكوميديين الحاليين.

ويستعرض الكوميدي ورائد الأعمال والاستشاري جون أشقر موهبته الفريدة في عرض على مسرح مول الإمارات في 21 مايو المقبل، حيث سيقوم مهرجان دبي للكوميديا بتصوير العرض.

ويقدم مصنع الضحك 13 مايو في فندق موڤنبيك جميرا بيتش ريزيدنس، عرضاً مميزاً. ويعد «مصنع الضحك» أطول أمسية كوميدية في الشرق الأوسط، إذ أطلق أول عروضه في دول الخليج عام 1997. ويجمع العرض قائمة متجددة من ألمع نجوم الكوميديا لتقديم فقرات ترفيهية كل شهر. ويستضيف «مصنع الضحك»، الشهير بتقديم العروض الاستثنائية واكتشاف المواهب الواعدة، نخبة من الكوميديين الصاعدين.