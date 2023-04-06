«سيزن كافيه» يطرح القائمة الرمضانية بالتعاون مع قنوات تلفزيون دبي وسما دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلق سيزن كافيه في الخوانيج مبادرة جميلة بالتعاون مع قنوات تلفزيون دبي وسما دبي طرحت فيها القائمة الرمضانية مستخدمين بها أكواباً مزودة بملصقات فنية جاذبة تحمل صور نجوم وشخصيات أبرز وأشهر الأعمال التي تُقدم على القناتين في هذا الموسم الرمضاني.

وذلك بهدف الترفيه عن الجمهور بشكل فريد وخاصة في فترة ما بعد الإفطار، من خلال جعلهم يحظون بأجمل الأوقات وهم يشاهدون المسلسلات والبرامج التي تعرضهما القناتان في الشهر الفضيل وتلقى شعبية كبيرة في ضوء محتواها الغني والشيق.