«بيغ باد وولف».. متعة القراءة والتسلح بالمعرفة

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق بعد غدٍ الجمعة معرض «بيغ باد وولف» للكتاب، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ويستمر حتى 16 أبريل الجاري بمدينة دبي للاستوديوهات.

ويعد «بيغ باد وولف» أكبر معرض تخفيضات للكتاب في العالم، ويقدم للقراء تجربة بيع «مذهلة» تتضمن مجموعة واسعة من الكتب المتوفرة بخصومات تزيد عن 75 بالمئة.

مع عودته للسنة الرابعة إلى المدينة، يفتتح معرض الكتاب أبوابه للعامة يومياً من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد منتصف الليل حتى يوم 16 أبريل الجاري.

أهمية

ويشكل المؤتمر الصحافي في الصالة الرئيسية لمتحف الاتحاد بحضور الشركاء الرئيسيين بمن فيهم أندرو ياب، الشريك المؤسس لمعرض بيغ باد وولف للكتاب، وخالد حترش، مدير العمليات في مدينة دبي للاستوديوهات، وإيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في «دبي للثقافة»، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين. إيذاناً بالافتتاح الرسمي لهذه الفعالية المنتظرة.

وقود الإبداع

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج - مجموعة تيكوم: «الأدب وقود قوي للإبداع والمخيلة والفضول. وينشر معرض بيغ باد وولف للكتاب حب القراءة الذي لا بد من إذكائه بين الأجيال الشابة، وخصوصاً مع ما يشهده العالم الرقمي من توسع».

منصة فاعلة

بدورها، قالت إيمان الحمادي: «ندرك في «دبي للثقافة» أهمية تنظيم واحتضان معارض الكتب التي تعد منصة فاعلة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع الثقافي والأدبي.

وصناعة النشر لما تمثله من رافد أساسي في منظومة الاقتصاد الإبداعي، الذي تتطلع دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026»، ونوهت إلى أن «بيغ باد وولف للكتاب» يشرع نوافذ عدة نطل من خلالها على عوالم الثقافة وصناعة النشر، عبر ما يقدمه من تشكيلة واسعة من التخصصات والمجالات العلمية والأدبية والإنسانية».

نجاح باهر

من جهته، قال أندرو ياب: «برهن معرض بيغ باد وولف للكتاب على نجاحه الباهر في الإمارات. بالنظر إلى الزخم الذي بنيناه عبر السنين، يسرنا أن نعود إلى دبي بعدد كبير من الإضافات الجديدة والمثيرة نقدمها إلى محبي الكتب في المنطقة وبتجربة «مذهلة» مليئة بكتب بجودة عالية وأسعار مقبولة وذكريات لن تنسى».

وعن تواصله المباشر مع الزبائن خلال المعرض الماضي، قال أندرو ياب: «لدى الكثير من الزبائن الوافدين الذين زاروا المعرض قصص ملهمة عن كيف سمحت لهم تخفيضات معرض الكتاب إرسال كتب إلى عائلاتهم وأحبابهم في أوطانهم. بالنسبة للكثيرين، هذا ليس مجرد معرض كتاب، بل هو سبيل يمكنهم من خلاله مشاركة المتعة مع وإثراء تجربة من لا يستطيعون إلى القراءة سبيلاً».

يمكن للزوار تصفح مجموعة كبيرة من الكتب الأفضل مبيعاً والكتب الروائية وغير الروائية والكتب العلمية والأدبية وكتب الطبخ وكتب الأطفال والروايات المصورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون في المعرض ألعاب لوحية وكتب تلوين ومقتنيات، وكل ذلك تحت سقف واحد.