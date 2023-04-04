«رمضان في دبي» رحلات معرفية وفضاءات ثقافية وروحانية

المصدر: دبي - وام

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يعتبر شهر رمضان المبارك شهراً مميزاً يمنح سكان دبي وزوارها عيش تجربة روحية وثقافية غامرة، ويجمع العائلة والأصدقاء في أجواء احتفالية واجتماعية لا مثيل لها.

وتعدّ إمارة دبي وجهة مثالية للاحتفال بشهر رمضان نظراً لثقافة الضيافة التي تشتهر بها عالمياً، حيث ترحب جميع مرافق دبي كالمراكز الثقافية ومراكز التسوق والفنادق والوجهات الشهيرة بسكان دبي وزوراها بكل حفاوة وكرم في أجواء رمضانية فريدة.

وجهة مميزة

ويعتبر «مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري» وجهة مميزة لا بد من زيارتها خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث يتيح للزوار فرصة تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية مثل تجارب الإفطار والسحور وسط أجواء ترحيبية.

كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان مثل تنظيم جولات على المساجد برفقة دليل سياحي ودروس في الخط الإسلامي.

وتستضيف «مدينة إكسبو دبي» معرض «حي رمضان»، الذي يستمر 50 يوماً ويضم مجموعة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة الشهر الفضيل، حيث تأخذ الفعالية المميزة الزوار في رحلة مذهلة عبر العالم الإسلامي، والتي تنطلق من الأحياء الإماراتية التقليدية وتتواصل نحو بلاد الشام يتبعها شمال أفريقيا وجنوب آسيا وتنتهي في ربوع الخليج العربي المعاصر. ويحكي «متحف الاتحاد» قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ويطلع زواره خلال شهر رمضان على مجموعة من المعارض التفاعلية وعروض الوسائط المتعددة إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وتشتهر دبي بمرافقها الترفيهية عالمية المستوى، حيث توفر مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال شهر رمضان المبارك بدءاً من المعارض التفاعلية وورش العمل ووصولاً إلى الأنشطة والألعاب الترفيهية في الهواء الطلق. وتوفر الإمارة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق كتجارب السفاري الصحراوية الليلية ورحلات «قارب الداو» في وقت الغروب وركوب الجمال ما يتيح للأفراد والعائلات فرصة قضاء وقت لا ينسى خلال شهر رمضان المبارك واستكشاف الجمال الطبيعي المميز للإمارة مع مجموعة من الخيارات الترفيهية التي تلبي جميع التطلعات.

كما تحتضن دبي عدداً من المنتزهات الترفيهية التي تستقبل الزوار حتى وقت متأخر من الليل بما فيها «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس آند ريزورتس»، حيث توفر هذه المنتزهات العديد من الأنشطة الترفيهية.

تجارب

ويقدم «عالم آية» بموقعه المميز في قلب دبي تجربة ترفيهية غامرة مع مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المثالية لعشاق العروض الرقمية من النجوم والحدائق المزهرة وغيرها الكثير. ويعد «سوق M2L» في مركز دبي المالي العالمي وجهة فريدة للزوار الباحثين عن تجربة رمضانية أصيلة في دبي، حيث يقدم السوق بموقعه المميز في قلب حي دبي المالي مجموعة من المأكولات والحلويات والمشروبات العربية التقليدية.

وتعتبر «القرية العالمية» وجهة مفضلة للجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان المبارك، حيث تنقل هذه الوجهة العائلية متعددة الثقافات الزوار في رحلة ثقافية مميزة عبر العالم مع مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تمثل مناطق ودولاً مختلفة. وتقدم القرية العالمية لزوارها تجربة غامرة خلال الشهر الفضيل من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة المتنوعة، والتي تحتفي بالتقاليد والثقافة الغنية لدولة الإمارات والعالم العربي، حيث تشمل أنشطة القرية العالمية تجارب الإفطار والعروض الثقافية الحية ومجموعة من الأنشطة الدينية.

وتستضيف الإمارة عدداً من الفعاليات والمهرجانات المميزة خلال شهر رمضان ومنها سوق رمضان الليلي الذي يسلط الضوء على مجموعة بارزة من الفنون والحرف اليدوية المحلية.