روائع «حاضنة القوز» تثري صناعات دبي الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج «حاضنة القوز الإبداعية»، الذي تنطلق فعالياته في منطقة القوز الإبداعية خلال الفترة من 11 أبريل الجاري ويستمر حتى 17 مايو المقبل، ويتضمن مجموعة واسعة من ورش العمل والأنشطة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارة الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

أهمية

وأكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، أهمية الخطوات التي تقوم بها الهيئة من خلال منطقة القوز الإبداعية لدعم المبدعين وأصحاب المواهب، عبر توفير كل المتطلبات التي تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم. وقالت: «تمتاز منطقة القوز الإبداعية بامتلاكها تشكيلة متنوعة من النماذج الإبداعية والأفكار الملهمة التي تسهم في تحقيق أحلام الشباب وتحولها إلى حقيقة على أرض الواقع».

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى عبر برنامج «حاضنة القوز الإبداعية» إلى توفير بيئة إبداعية ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال. وأضافت: «نسعى من خلال سلسلة ورش العمل إلى تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة وتزويدهم بأساسيات التخطيط لتحقيق أهدافهم، وضمان تطور مشروعاتهم وأفكارهم، وتعريفهم بنماذج العمل واستراتيجيات التسويق وطرق طرح المشاريع، ومدى منطقية الفرص، حيث يأتي ذلك في إطار ترسيخ مكانة دبي وتفرد بيئتها وملاءمتها للمبدعين في كل المجالات».

مشاريع ناجحة

وستشهد منطقة القوز الإبداعية على مدار شهري أبريل ومايو 2023، تنظيم «حاضنة القوز الإبداعية» التي تضم 10 ورش عمل متنوعة تُمكن المبدعين من طرح أفكارهم والتعريف بها، ومناقشة خطط مشاريعهم مع مجموعة من الخبراء الذين سيضيئون عبر ورش عمل متخصصة على طرق تصميم خطط العمل والتفكير الإبداعي، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، وعملية تحديد الجمهور المستهدف، واختيار نماذج الشراكة، وغيرها.

كما ستشهد المنطقة في مايو وسبتمبر المقبلين تنظيم فعاليات منتدى «تبادل خبرات المصنعين» الهادف إلى إثراء خبرة ومعرفة أعضاء مجتمع المصنعين المبدعين وتعميق علاقات التواصل فيما بينهم، والاستفادة من مجموعة التجارب وعرض أفضل الممارسات العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى التعرف إلى احتياجات المصنعين من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمواقعهم للاطلاع على طرق عملهم وتطبيقهم للخطط الخاصة بمشاريعهم.

عروض

وسيكون أصحاب المشاريع والمستثمرون وزوار منطقة القوز الإبداعية في مايو وسبتمبر المقبلين، على موعد مع عروض الـ«بيتشاكوتشا»، وهي أسلوب خطابة يسمح بعرض 20 شريحة إلكترونية، يخصص لكل واحدة منها 20 ثانية فقط، ليأتي العرض سريعاً وشيقاً وموجزاً، وأكثر قدرة على طرح موضوعات واسعة في وقت قصير.

من جهة أخرى، بدأت «دبي للثقافة» الاستعداد لتنظيم النسخة الأولى من «قمة القوز لريادة الأعمال الإبداعية»، التي ستقام في أكتوبر المقبل، حيث تهدف القمة إلى توفير فرص مختلفة للمستثمرين وأصحاب المواهب للالتقاء مع قادة الصناعة الرئيسيين، إلى جانب حضور مجموعة الجلسات الحوارية التي ستشهدها القمة وما توفره من فرص للتواصل والتوجيه وتوصيات الخبراء، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة التحديات التي تواجه العاملين في الصناعات الثقافية والإبداعية، وإتاحة المجال أمامهم لطرح أفكارهم ضمن مسابقة تهدف إلى تمكينهم وتطوير أفكارهم وضمان نمو أعمالهم. ويتوقع أن تحظى القمة التي ستقام على مدار يومين بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات والمستثمرين ورواد الأعمال والباحثين عن فرص استثمارية في دبي.