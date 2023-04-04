الإمارات تعرض تجربتها في تمكين الشباب ضمن «منتدى آسيا» بالصين

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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استعرض مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، تجربة دولة الإمارات في تمكين الشباب والجهود المبذولة في سبيل دعمهم، وتوفير المناخ الملائم لهم للإبداع والتطور في مختلف مجالات الحياة، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة التي تتخذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الثقافة والشباب ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى آسيا للقادة الشباب، الذي عُقد في مقاطعة غوانزهو، في جمهورية الصين الشعبية، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف عليه، وبمشاركة شخصيات بارزة وقادة شباب ودبلوماسيين من دول آسيوية مختلفة.

وأكد الناخي أن تنمية الشباب أولوية وطنية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن حكومة الدولة ومنذ تأسيس الاتحاد بذلت جهوداً كبيرة لتمكين الشباب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتطوّر والارتقاء بمختلف القطاعات والمجالات.

وقال الناخي: «لطالما آمنت القيادة في دولة الإمارات بضرورة تزويد الشباب بالمهارات والخبرات المناسبة ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الحاضر والارتقاء بالمستقبل، لهذا مكّنت حكومة الإمارات وعبر سلسلة من المبادرات والمشاريع الشباب الإماراتي وزوّدته بمختلف مصادر المعرفة والإبداع تحقيقاً لرؤية استراتيجية جعلت من هذه الشريحة المهمّة من المجتمع جزءاً لا يتجزأ من مسيرة البناء الحضارية والتنموية».

وأضاف الناخي: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً ببرامج التبادل الشبابي بين البلدين، إلى جانب جهود تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث تسعى وزارة الثقافة والشباب التي تقود الجهود المبذولة لوضع الشباب في قلب الاستراتيجية التنموية للدولة إلى تعزيز مشاركتهم على مختلف المستويات، وحرصت لأن تكون مشاركتهم في استشراف المستقبل أولوية لدى القطاعين الخاص والعام».