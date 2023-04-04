«استراحة معرفة».. إنجازات فكرية ومجتمعية متميزة

المصدر: دبي ـــ البيان

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شهدت مبادرة «استراحة معرفة»، ضمن البرامج والمبادرات المعرفية الرائدة لـ «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، عام 2022، إنجازات كثيرة ومتفردة، حيث نفذت 206 فعاليات ضمن برامجها وأنشطتها المتنوعة على الصعيدين المحلي والدولي، وحققت تقدماً كبيراً في مسيرتها لتعزيز الابتكار وإثراء المشهد المعرفي وترسيخ القراءة كثقافة مجتمعية وأسلوب حياة.

وتخلل نشاطات «استراحة معرفة» خلال العام 2022 عدد من الجلسات واللقاءات مع أبرز الخبراء والمختصين في مختلف المجالات المعرفية، حيث تطرّقت هذه الجلسات إلى موضوعات متنوعة، كان أبرزها أهمية القراءة وسبل تعزيز مكانتها وتحفيز أفراد المجتمع على ممارستها كعادة يومية.

وشمل نطاق فعاليات «استراحة معرفة» جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث وصل عدد الجلسات المعرفية التي نظَّمتها المجموعات التابعة لاستراحة معرفة في إمارات الدولة وخارجها إلى أكثر من 200 جلسة، حيث استضافت متخصصين في مجالات التربية والتنمية البشرية، واستعرضت عدداً من الكتب التخصصية القيِّمة وتناولت أبرز محاورها من خلال عددٍ من المحاضرات المعرفية.

بيئة تفاعلية

ووفَّرت «استراحة معرفة» بيئةً تفاعلية للتباحث في النتاجات المعرفية والأدبية المتنوعة من خلال مبادرتي «ديوان المعرفة» و«استراحة سيدات»، حيث تناولت جلساتهما أهم الكتب والإبداعات الأدبية والفكرية، التي شملت الرواية والشعر والتنمية الذاتية والسيرة الذاتية والتاريخ. وأسهمت أنشطة هاتين المبادرتين في تعزيز جهود المؤسَّسة الرامية إلى نشر القراءة محلياً وعربياً، وأتاحت منصاتٍ لنقل ومشاركة المعرفة في شتى المجالات.

حضور بارز

وكان لـ «استراحة معرفة» حضور بارز في أهم الفعاليات المعرفية المحلية والعالمية، حيث شاركت في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، و«معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«معرض لندن الدولي للكتاب»، وغير ذلك الكثير.

وإثر النجاح الكبير لمبادرات «استراحة معرفة» المتنوعة وإسهاماتها الرائدة في تمكين الحراك المعرفي ودفع عجلة الابتكار والإبداع وتعزيز مسارات نقل ومشاركة المعرفة، واصلت «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» خلال عام 2022 توسيع آفاق مسيرتها المعرفية الرائدة تحت مظلة «استراحة معرفة».