مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني يشيد بدعم سعود القاسمي العمل الثقافي بالإمارة

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للحركة والعمل المسرحي بالإمارة والعمل الثقافي عموماً ودعمهما المتواصل مسيرة مسرح رأس الخيمة الوطني.

جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المسرح بعد اختيار أعضائه برئاسة الدكتور حمد محمد بن صراي بحضور الأعضاء وتم في الاجتماع توزيع المناصب والمهام على النحو التالي الفنان موسى البقيشي نائب رئيس مجلس إدارة المسرح وصالح سعيد عليون أمين السر العام ومحمد حاجي رئيس اللجنة الفنية وجاسم الفقاعي المدير المالي وآمنة راشد الزعابي رئيسة اللجنة الثقافية والإعلامية وفيصل ثاني رئيس لجنة العلاقات العامة.

وتقدم مجلس الإدارة الجديد بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهد وعمل للمحافظة على اسم ومكانة المسرح.

وكانت الجمعية العمومية العادية لمسرح رأس الخيمة الوطني قد انعقدت في مقر المسرح بمنطقة القصيدات في رأس الخيمة بعد اكتمال النصاب القانوني وتم اعتماد التقريرين المالي والإداري وتصديقهما واختيار مدقق الحسابات وقد جرى الانتخاب بالاقتراع السري لاختيار 7 أعضاء من المرشحين وعددهم 9 مع الاحتياط لتشكيل مجلس الإدارة الجديد بحضور وإشراف محمد حمزة مندوب وزارة تنمية المجتمع.