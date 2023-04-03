برنامج «قايلة جوازات دبي» على إذاعة «الأولى».. معارف وتراث وجوائز

المصدر: دبي ـــ البيان

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تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لـ«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، بث برنامج «قايلة جوازات دبي»، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، طيلة شهر رمضان المبارك. يقدّم البرنامج سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 15:00، وتقدّم فيه الإدارة، مجموعة جوائز مادية، بشكل يومي، وجائزة قيّمة، كل يوم خميس، وذلك من خلال مجموعة أسئلة، تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرّف إلى ثقافة الدولة وحضارتها وإنجازاتها، وجهودها في المبادرات والمشاريع المستقبلية، إضافة لأسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، تنشر عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة «الأولى»، و«إقامة دبي».

ويستضيف البرنامج يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ضيوفاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لإطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، حيث حلّ اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضيفاً على البرنامج، متحدثاً عن البيئة الداخلية المثالية للإدارة، كونها كانت ضمن أفضل ثلاث دوائر في رضا الموظفين، وقدم بعض المعلومات عن رضا المتعاملين، وآخر الخدمات التي تم تطويرها بالإدارة، وانعكاساتها في جعل رحلة المتعامل أسهل. كما أشار سرور إلى أن تطوير مشاريع الخدمات الذكية، إحدى استراتيجيات الإدارة في تقديم هذه الخدمات، نظراً لدورها الكبير في توفير الوقت والجهد على المتعامل.

كما استضافت «الأولى» عبر ترددها 107.4 إف إم، اللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية في حلقة نهاية الأسبوع، حيث تحدث عن الحزمة التي تعدها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من البرامج والدورات التدريبية التخصصية لمأموري الجوازات العاملين في الصفوف الأمامية، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وضمان أمنهم».

كما أشاد الشنقيطي بالمستوى الثقافي والتعليمي العالي لمأموري الجوازات. وأكد على السعي الدؤوب والمستمر من قبل الإدارة في تطوير خدماتها، باستخدام النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في العديد من خدماتها، حيث بلغ عدد البوابات 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين في جميع مطارات دبي، والتي تم تحديثها مؤخراً، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام المرور عبرها من خلال البيانات البيومترية، دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر.

وأوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، هيأت جميع منافذها الجوية لتصبح محطات ذكية.