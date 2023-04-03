فرص الفوز.. تعلن عن تفاصيلها للمبدعين (2-1)

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لقد بدأ شهر أبريل بالفعل، ولجمهور «هيبا» فهذا يعني أن محاور الدورة الثانية عشرة قد بدأت باستقبال مشاركات المصورين، لمدة 3 أشهر، حيث تستقبل «هيبا» المشاركات خلال أبريل ومايو حتى 30 يونيو المقبل. وتتيح للمشتركين فرصاً ثمينة للفوز بجوائز متنوّعة.. ومنها الفرصة الأغلى والأشهر.. الجائزة الكبرى الممنوحة لفائزٍ واحد، والبالغة 120 ألف دولار أمريكي. المشاركة تكون من خلال الموقع www.hipa.ae

الدورة الثانية عشرة للجائزة تأتي تحت عنوان «التنوّع»، هذا المصطلح الواسع الشامل للعديد من مجالات الفكر والأدب والفن، بجانب العلوم والمعارف والمعتقدات ومرتكزات الاتصال بين الشعوب والحضارات وغيرها.

وتفصيلاً عن «التنوّع» فقد صرَّح علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة بقوله: ننظرُ للمشهد الفنيّ والثقافيّ بتفاؤل وتحمّل لمسؤولية عرض القضايا ذات الأولوية، بأساليب مدروسة للحفاظ على جودة التواصل والتفاعل مع مجتمعات المصورين حول العالم. مستجدات الأحداث العالمية من الـمُحرّكات الرئيسة لترتيب الأولويات بين القضايا الشاغلة للجمهور على الصعيدين الفنيّ والثقافيّ.

من هذا الـمُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة «التنوع» كضرورة فكرية وثقافية مُلحّة على المشهد العالمي، وكأرضية للفكر التعايشيّ ولمبدأ التسامح وقبول الآخر وتقدير الاختلاف. على الفنون أن تلعب دورها بكامل طاقتها للارتقاء بجودة الاتصال البشري ومواجهة الأدوات الـمُضادة لازدهار التواصل الحضاري، كالتطرّف والعنصرية وغيرها.

جوائز محور الطبيعة تنقسم لـ5 مراكز، جائزة المركز الأول 20 ألف دولار، جائزة المركز الثاني 18 ألف دولار، جائزة المركز الثالث 16 ألف دولار، جائزة المركز الرابع 10 آلاف دولار، بينما جائزة المركز الخامس 6 آلاف دولار.

فلاش

جميع الفائزين لم يتوقعوا.. بل قرّروا المحاولة بكل جدية!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae