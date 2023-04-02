«الحيرة» تستذكر إبداعات الشباب والرواد

المصدر: (الشارقة - البيان)

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صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد 44 من مجلة الحيرة، المعنية بالشعر والأدب الشعبي، وحملت مقدمة العدد تأكيد المجلة على إبداعات الشباب، وجيل الرواد، والاهتمام بالتوثيق، ودراسة موضوعات ذات أثر ثقافي في القصيدة الشعبية والنبطية الخليجية والعربية.

وتناولت المجلة في باب «على المائدة» رؤية عدد من شعراء الإمارات والخليج والعرب لمستقبل الشعر النبطي والشعبي، أما في باب «مداد الرواد» يستذكر العدد قصائد الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن خليفة الهاملي. كما يقرأ باب «شبابيك الذات» إبداعات الشاعر الإماراتي عيضة بن مسعود، أما باب «كنوز مضيئة» فنقرأ فيه عدداً من قصائد الشاعر الإماراتي الراحل حمد بن سهيل الكتبي.