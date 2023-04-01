«شعراء وحكواتيون» في دار الشعر بمراكش

المصدر: (مراكش - البيان)

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تفتتح دار الشعر بمراكش الليالي الشعرية الخامسة الرمضانية، اليوم، بفضاء المركز الثقافي الداوديات بمراكش، بفقرة جديدة من برنامجها الثقافي «شعراء وحكواتيون». وتشهد هذه الأمسية، الشعرية والفنية، مشاركة الشعراء والفنانين: إدريس الطلبي وفاطمة بصور والحكواتيان حجيبة الأزلية ومصطفى الشليح، إلى جانب المشاركة المتميزة للفنانة سعيدة ضياف والعازف محمود العماني، في تواشج لأنماط القول الابداعي وفي تناغم تام مع القصيدة وتعبيراتها الفنية.

وتشهد فقرة «شعراء وحكواتيون» تقديم فرجة بنفس واحد، إذ يقرأ الشعراء في انسجام تام مع عروض فرجوية تستدعي فضاء آثيريا كونيا هو فضاءات الفرجة: «جامع الفنا».. الصرح الثقافي والفني الذي أمسى تراثاً إنسانياً.