دبي تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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قد يكون مارس شهراً وطنياً للقراءة، بيد أن محبي الكتب في دبي على موعد مع شيء آخر سيثير حماستهم في شهر أبريل، وهو أكبر معرض كتب (مكتبة) عائم.

سيصل المعرض إلى دبي بتاريخ 17 أبريل على أن يبقى حتى الـ 23 منه، بحسب الموقع الرسمي لشركة «جي بي أيه شيبس» التي تشغل سفينة «لوغوس هوب».

وعادة ما ترسو السفينة في كل ميناء لمدة أسبوعين تقريباً وتفتح ممراتها أمام ألوف الزوار كل يوم، وهذا العام ستعود إلى الإمارات حيث ستتنقل بين ثلاث إمارات رأس الخيمة ودبي وأبوظبي.

أفادت مجلة «واتس أون»، أن «لوغوس هوب» منظمة غير ربحية، تسعى إلى مشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع العالم من خلال التفاهم الثقافي وأعمال الإغاثة، وغير ذلك.

يقدم معرضها العائم حوالي 5 آلاف كتاب تغطي عدداً كبيراً من المجالات لكل من الأطفال والبالغين وهو ما يوفر للعديد من الزوار فرصة لشراء الكتب.

وتستقبل السفينة ما معدله مليون زائر كل عام، وقد زارت حتى الآن 480 ميناء في أكثر من 150 دولة ومنطقة.

ويذهب فريق «لوغوس هوب» لزيارة المستشفيات والمدارس ودور الأيتام أو السجون وتقديم الرعاية المجتمعية في البلدان التي ترسو فيها السفينة، وقد تم التبرع بمئات الأطنان من الكتب، حسب موقع «جي بي إيه شيبس».

بدأت السفينة التي تم بناؤها في ليندسبورغ بشمال ألمانيا عام 1973، عملياتها في مجال الكتب في عام 2009، واستقبلت منذ ذلك الحين 49 مليون شخص.

يعمل خلالها طاقم عمل ومتطوعون من 60 دولة يخصصون سنوات للخدمة على متنها، ويعمل بعضهم بصفتهم المهنية كبحارة ومهندسين وكهربائيين وممرضات ومدرسين وطهاة.