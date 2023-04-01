صيغة فنية كويتية تجمع بين التراث الإماراتي والسجاد

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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يعكس التراث الإماراتي التاريخ والعادات والتقاليد الموروثة بالدولة، وتتميز الملابس التقليدية الخاصة بالنساء بالتفاصيل الملونة والزخرفات والتطريز بالخيوط الفضية والذهبية.

وقد جسدت الفنانة الكويتية وفاء الكندري التراث الإماراتي على قطعة سجاد وبتفاصيل جميلة وبإتقان مميز لتقدمه بأنامل ورؤية كويتية مختلفة، والتي اكتشفت مهارتها بالرسم بالصدفة وخاضت تجربة الرسم على السجاد لأول مرة من خلال تجربة رسم المرأة الإماراتية بالثوب والبرقع والحلى الذهبية المميزة.

ولكل امرأة زيها الخاص الذي يميزها عن غيرها من نساء العالم. وكذلك هي المرأة الإماراتية التي تعشق عباءتها وأزياءها الخاصة، والتي حافظت عليها من الاندثار ولم تلحق ركب التغيير الذي شمل كل شيء في عالمنا. فما زالت الفتيات إلى الآن يلبسن الثوب في المناسبات ويحافظن على وجود التلي الذهبي والزري الفضي، وهذا ما عكسته الفنانة من خلال لوحتها التي جذبت الكثير لاقتناء مثل هذه اللوحات الجميلة.

مهارات جديدة

«البيان» تحدثت إلى الفنانة الكويتية وفاء الكندري والحاصلة على شهادة بكالوريوس تقنية معلومات وحوسبة وتعمل بشركة نفط الكويت، والتي اكتشفت موهبتها في الرسم بالصدفة وتقول: بالرغم من أن الرسم موهبة بعائلتي إلا أنني بدأت في هواية الرسم منذ عام 2011 وكانت عن طريق الصدفة.

حيث كنت في تلك الفترة كثيرة الالتحاق بالدورات التدريبية بمختلف المجالات، وذلك لرغبة التعلم وممارسة مهارات جديدة واكتشاف شغف جديد، وكان من ضمنها دورة أساسيات الرسم ومن ثم دورة الرسم الزيتي، والتي هي كانت البداية لي في هذا المجال وهو الرسم بالألوان الزيتية وأغلب أعمالي الفنية لوحات زيتية وتنتمي إلى المدرسة الرمزية والسريالية، والتي أجد شغفي وانتمائي لها.

تجربة جميلة

وتوضح الكندري أن الرسم على السجاد تجربة جديدة لها، وتقول: خضت هذه التجربة بناءً على طلب من صديقة لي من دولة الإمارات الحبيبة، والفكرة مستوحاة من التراث الإماراتي وقد كانت تجربة جميلة واستمتعت برسم تفاصيل الزي الإماراتي والثوب والبرقع والشيلة المطرزة بالذهبي وأخرى بالفضي، كما استخدمت في رسم اللوحة ألوان الأكريليك للتنفيذ ويستغرق من ٣ إلى ٥ أيام وبمعدل ٤ إلى ٦ ساعات لإنهاء العمل.

الزي الإماراتي

وتتابع الكندري: بالنسبة لي هذه تعتبر تجربة جديدة لي بمجال الرسم على السجاد، واستمتعت جداً بها وبتجربة الرسم التراثي الإماراتي وبالأخص الزي الإماراتي بتفاصيله الجميلة والساحرة ولله الحمد، ولم أتوقع أن تلقى هذا الصدى من الإعجاب والنجاح، وتلقيت الكثير من الطلبات لاقتناء مثل هذه اللوحات وبنفس الفكرة التراثية للزي الإماراتي.