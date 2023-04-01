مجلة المسرح تحتفي بالمنجزات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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احتفى العدد «43» من مجلة «المسرح» الشهرية (أبريل)، التي تصدرها دائرة الثقافة، بالمنجزات التي حققها المسرح الإماراتي في الفترة الماضية.

ونشرت المجلة على غلافها صورة من عرض «زغنبوت» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، وهو العرض الذي فاز بمعظم جوائز «مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي»، و«أيام الشارقة المسرحية»، بما ذلك جائزة أفضل عرض في المناسبتين اللتين نظمتا على التوالي في شهري فبراير ومارس الماضيين، كما أفردت المجلة مساحة واسعة منها، لتوثيق أبرز ملامح التظاهرتين.

واستطلعت المجلة في باب «مدخل» مجموعة من الفنانين حول علاقة المسرح بالشعر، كما سلطت الضوء على أبرز الأحداث، التي شهدتها الساحة المحلية.

في «بقعة ضوء» تغطية لفعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، التي شهدت تقديم 14 عرضاً، ومنح فيها الفنان البحريني محمد ياسين جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، كما احتُفي بالفنان الإماراتي عادل بن سيفان بصفته الشخصية المحلية المكرمة.

وفي «قراءات» كتب عبدالكريم قادري عن مسرحية «الجاثوم» للمخرج الجزائري عزوز عبدالقادر، وتناول حسن يوسفي العرض الجديد «الزمان» أحدث أعمال المخرجة المغربية أسماء هوري، بينما تطرق إبراهيم الملا إلى الجماليات الشعبية في مسرحية «زغنبوت» للمخرج الإماراتي محمد العامري، وكتب أحمد خميس عن عرض «المنفى»، الذي أخرجه أخيراً المصري السعيد منسي.