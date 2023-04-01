«الشارقة الثقافية» تحتفي بوليد سيف

المصدر: الشارقة – البيان

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صدر العدد (78)، لشهر أبريل، من مجلة (الشارقة الثقافية)، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وتناولت الافتتاحية التي جاءت بعنوان (الإبداع العربي وسرّ التجدد والابتكار)، الإبداع العربي الذي أفرد أجنحته على العالم، وانتشر في كل أصقاع الأرض مؤثراً ومتأثراً، واكتسب تجارب مميزة بسبب الانفتاح الحضاري والتواصل الثقافي.

وأثبت حضوره شعراً ونثراً وقصة ورواية وترجمة، فضلاً عن الفنون التشكيلية والسينما. وأكدت أنه يشهد اليوم دعماً كبيراً ورعاية شاملة، حيث تم تخصيص جوائز مهمة له مادياً ومعنوياً، ما أدى إلى دعم المبدعين وأفكارهم ورؤاهم، واكتشاف المواهب الشابة.. من هنا نقرأ هذا العدد الكبير من الأسماء، التي تشتغل في حقول الكتابة والفن والإبداع.

وتوقف مدير التحرير نواف يونس؛ في مقالته (خواطر مسرحية.. تحققت على أرض الواقع) عند تجربة له، عاشها في بدايات سبعينيات القرن الفائت في جامعة الجزائر، حول المسرح والثقافة المسرحية وأهميتها للإنسان في مسيرته الحياتية، معتبراً أن الفعل المسرحي منح التلاميذ جرعة من الثقافة العامة، عبر فكرة المسرحية، التي قدموها بأنفسهم، إلى جانب المتعة التي حصلوا عليها من أدائهم للعمل المسرحي أولاً، والثناء الذي لاقوه من أولياء الأمور، والهيئة التدريسية وزملائهم في المدرسة ثانياً، فقد تحفزت طاقاتهم المعنوية والفكرية، من خلال ثقافة مسرحية جادة، داعبت أفق خيال هؤلاء الطلبة.

ويضيف: إن ما دعونا إليه قد تحقق على أرض الواقع، وتحول الحلم إلى حقيقة، وأصبح المسرح مادة دراسية في المنهج الدراسي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.