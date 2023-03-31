القراءة أسلوب حياة في معرض محاكم دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظمت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، متمثلة بقسم المعرفة، معرضاً بعنوان «أهديك كتابي»، في جميع الأفرع التابعة للدائرة، في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وذلك في خطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للثقافة والمعرفة، وذلك باعتماد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة.

وقال محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي: يعد شهر القراءة مناسبة وطنية سنوية، تشارك خلالها مختلف المؤسسات الحكومية عبر مبادرات، تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. وأشار إلى أن معرض «أهديك كتابي»، يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتشجيع أفراد المجتمع على جعل القراءة واحدة من الأنشطة التي تمارس يومياً، والعمل على إنشاء جيل محب للقراءة والمعرفة، وتعزيز روح المشاركة من خلال التبرع بالكتب.

كما نوه مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، بأن العدد الإجمالي للكتب المستفادة خلال المعرض بلغ 2500 كتاب، وذلك للعمل على جعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول 2026.

وقد استفاد من هذه المبادرة عدد كبير من السادة القضاة والموظفين، والمحامين والمتعاملين، تجدر الإشارة إلى أن المعرض كان مجانياً، وذلك لتشجيع الجميع على الاستفادة من الكتب المعروضة.