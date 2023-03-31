متحف القهوة في دبي.. رحلة معرفية حافلة بالحكايات

المصدر: دبي - البيان

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رحلة حافلة بالمتعة والجمال وحكايات التاريخ والحاضر، نعيشها ونختبر عوالمها في رحاب متحف القهوة في حي الفهيدي التاريخي في دبي، والذي يروي التاريخ الغني والأهمية الثقافية للقهوة، بدءاً من قصة اكتشافها ومن ثم ارتحالات حبوب القهوة وزراعتها وانتشارها، ووصولاً إلى الأدوات المستخدمة في طحنها وطرق تحضيرها.

وكذا يضم المتحف، العديد من الأدوات المرتبطة بصنع القهوة في الثقافات العربية والعالمية.

ويتألف متحف القهوة من طابقين اثنين، أولهما يضم غرفتين، واحدة مخصصة للتحف الشرقية المستخدمة في تحميص وطحن البن، والثانية تشتمل على أدوات ومقتنيات عالمية ومحتويات تعرف بأبرز شركات تجارة القهوة وتصنيعها.

ويعرف المتحف زواره، بقيمة القهوة بوصفها أحد أبرز رموز الضيافة في التراث العربي الأصيل، عارضاً لطقوس إعدادها، ويوضح أيضاً، طرق إعدادها المتنوعة، والتي تتمايز في عالمنا، عارضاً في الوقت نفسه، وإلى جانب الإضاءة على حكايات اكتشاف القهوة، لطرق تحميصها وتحضيرها.