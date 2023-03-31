«رمضان في دبي».. تجارب ثقافية واجتماعية فريدة

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل حملة «رمضان في دبي»، التي تسودها أجواء الألفة والمودة وروح العطاء في جميع أنحاء المدينة، تقديم مجموعة متنوعة من التجارب الاجتماعية والثقافية الفريدة لسكان المدينة وزوارها الذين يتطلعون لصنع ذكريات لا تُنسى وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

وتقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من العروض المبهرة والتجارب المميزة بدءاً من التجول في الشوارع المضاءة بالفوانيس إلى الإفطار في أجواء الخيم الرمضانية التقليدية، والتعرف على التقاليد الإماراتية، وتقديم التبرعات الخيرية، وكذلك توفير فرصة لتعزيز اللياقة البدنية والصحية.

يقام عرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع عبر إضاءات بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في منطقة السيف حتى 22 أبريل المقبل، إضافة إلى عرض مبهر بألوان وإضاءات بديعة على جميع جهات مسجد الحباي حتى 10 أبريل المقبل.

عروض ضوئية

ولا يمكن تفويت العروض الضوئية الرائعة في عين دبي، التي تعكس الأجواء الرمضانية، وكذلك في برواز دبي الشهير. ويمكن أيضاً للجميع الاستمتاع بالعرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» طيلة شهر رمضان، حيث يقام يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول.

كما ستضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي احتفالاً بشهر رمضان كل يوم سبت طوال الشهر الكريم، في مختلف الأماكن في المدينة.

وفي هذه الدورة الجديدة من حملة «رمضان في دبي»، ينطلق اليوم «مهرجان شارع المأكولات في رمضان»، ويستمر حتى 9 أبريل المقبل في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة.

وتقدم فعالية «الإفطار في دبي أوبرا» مائدة إفطار فريدة من نوعها تتضمن العديد من الأطباق العربية والعالمية.

وينظم مواهب، وهو استوديو فني في دبي لأصحاب الهمم ابتداءً من عمر 18 عاماً فما فوق، معرضاً يضم 7 روائع فنية من مجموعة «التجريد والفن في الحركة» في «زمان أول» في الطابق الثاني لمول الإمارات. وسيكون المعرض متاحاً للزوار حتى 3 أبريل المقبل.

موقع متميز

كما يكون عشّاق التسوّق ومحبو التصميم والمولعون بالثقافة على موعد مع أول سوق رمضاني من نوعه على الإطلاق يُشرف على تنظيمه مبدعون يعملون في «FLTRD» و«M2L».

ويحتل السوق موقعاً متميزاً في «أبراج الإمارات جميرا بلازا تراس» في الجهة المقابلة لـ«متحف المستقبل» الأيقوني ويشكل وجهة حسيّة غامرة ورائعة. وتقودك المسارات المتعرجة في السوق نحو اتجاهات مختلفة لاستكشاف عالم التصميم التقليدي.

ويقدم المسرح الرئيسي في ميركاتو مجموعة من الأنشطة والعروض المميزة، وذلك في 20 الشهر المقبل، كما سيستمتع الصغار بقصص الحكواتي.

ويستضيف «أسترو لاب» في النخيل مول أنشطة تعليمية عملية مجانية للأطفال، مع ورش عمل في مجالات الفضاء والعلوم والفنون كل يوم من 2 ظهراً إلى 10 مساءً حتى 16 أبريل المقبل. ويمكن للجمهور القيام برحلة إلى فريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج في نهاية كل أسبوع في رمضان، وذلك للمشاركة في الفعاليات المجتمعية والاحتفالات التقليدية.

واحتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يقام مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من 6 حتى 18 أبريل المقبل. ويقدم المهرجان أمسيات رائعة مليئة بالأجواء التراثية.