إذاعتا «دبي» و«نور دبي» في رمضان.. برامج ثرية ونفحات إيمانية

المصدر: دبي ــ البيان

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تحفل الدورتان البرامجيتان لإذاعتي «دبي» و«نور دبي»، التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام، في شهر رمضان المبارك، ببرامج اجتماعية ودينية وثقافية ثرية المضمون.

وتتضمن تشكيلة برامج جديدة تبث للمرة الأولى إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي نالت متابعة ونجاحاً جماهيرياً كبيراً، إضافة إلى مجموعة فواصل وابتهالات دينية خاصة بالشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، لفت محسن حسن، مدير الإذاعات في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن الدورة البرامجية الجديدة تأتي تتويجاً للنجاحات التي حققتها إذاعتا «دبي» و«نور دبي» طوال الفترة الماضية. وقال: «تعودت إذاعات مؤسسة دبي للإعلام خلال الشهر الكريم أن تطل على الجمهور بحلة جديدة وبرامج نوعية قادرة على لفت انتباه المستمعين».

وأضاف: «حرصت «دبي للإعلام» هذا العام على تقديم تشكيلة من البرامج الاجتماعية والتراثية والدينية التي تحمل بين طياتها الكثير من المعلومات والفوائد، لتؤكد المؤسسة من خلالها أهمية الدور الذي تؤديه على الساحة، وسعيها الدائم لرفع مستوى وعي الجمهور، وتوسيع دائرة معارفهم»، منوهاً بأن الدورة البرامجية الجديدة ستكون مفاجأة جميلة للجمهور على اختلاف أماكن وجودهم داخل الدولة وخارجها.

باقة متنوعة

باقة متنوعة من البرامج ستقدمها «إذاعة دبي» طوال أيام الشهر الكريم، حيث تتضمن برنامج «مفتش فصيح»، الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً، ويضيء فيه على طريقة تعاملنا مع مفردات اللغة العربية وتراكيبها، وفي الوقت نفسه، يوضح فيه الطرق المثلى للتعبير واللفظ واستخدام المفردات والتراكيب اللغوية.

كما يتولى أيوب يوسف أيضاً تقديم برنامجه في نهاية الأسبوع «خمسة X خمسة» في تمام الساعة 10:00 مساءً، وفيه يستقبل المشاركين للإجابة عن 5 أسئلة، مدة كل سؤال 5 ثوانٍ فقط.

فيما يقدم الإعلامي والكاتب ياسر حارب يومياً في تمام الساعة 9:00 صباحاً برنامجه «قصة فكرة»، ويتناول فيه كيف يمكن للإنسان تحويل أفكاره إلى أفعال وأعمال خلاقة، وكيف يؤدي ذلك إلى سلسلة مترابطة من الأفكار والابتكارات الإنسانية. أما الإعلامي يوسف الحمادي.

فيقدم طيلة أيام الشهر الكريم برنامج «الناس للناس» تحت رعاية «جمعية تراحم الخيرية» في تمام الساعة 2:00 مساءً، بهدف مد يد العون للمرضى المحتاجين ممن يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، فيما تقدم سلامة السويدي ومحمد عويسي في تمام الساعة الرابعة عصراً برنامج «الرقم الرابح»، وهو عبارة عن مسابقات ترفيهية منوعة، وفقرات تغطي الفعاليات الرمضانية.

ويعود الإعلامي إبراهيم أستادي مجدداً إلى تقديم موسم جديد من برنامجه «أول مرة»، ويستضيف فيه نخبة من نجوم الثقافة والفن والرياضة، ويستعرض خلاله التجارب الأولى والخبرات الحياتية التي خاضها الضيوف للمرة الأولى في حياتهم ومسيرتهم المهنية.

ويبث البرنامج طيلة أيام الشهر الكريم بدءاً من الساعة 6:00 مساءً، ويليه في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر أثير إذاعتي «دبي» و«نور دبي» الموسم الثاني من البرنامج الأسري «إن أمكن»، وفيه يقدم الأستاذ أحمد عبدالكريم مجموعة نصائح بسيطة لكل أفراد الأسرة، ويطرح أيضاً مجموعة من القضايا الاجتماعية والطرق المثلى للتعامل معها.

حروف وكلمات

تضم الدورة البرامجية أيضاً «بودكاست المذيع» من تقديم مجموعة من مذيعي مؤسسة دبي للإعلام، ويستضيف البرنامج الذي يبث في تمام الساعة التاسعة مساءً مجموعة من الشخصيات التي تعمل في مجالات متنوعة.

وعبر برنامج «بالحرف الواحد» تطل مهرة عبدالله ومعها ماجد الجناحي على أثير الإذاعة من الاثنين حتى الجمعة في تمام العاشرة ليلاً، ليقدما مجموعة من الأسئلة التي تكون إجاباتها عن طريق الحروف أو الكلمات، لتتواصل الفقرة ذاتها عبر برنامج «أنت وحظك»، الذي تقدمه فاطمة عبدالرحمن وسيف عبدالله.

ويبث البرنامج من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة 11:00 ليلاً وحتى منتصف الليل. وتتضمن الدورة البرامجية أيضاً مجموعة من الفقرات والفواصل التوعوية الخفيفة، ومن بينها «ريمايندر»، و«صحتكم تهمنا»، و«منيو رمضان»، إضافة إلى «شو الطبخة»، الذي يقدم وصفات منوعة لمادة الإفطار من أشهر الأطباق الشعبية الشرقية.

شخصيات أدبية

في المقابل، تطل إذاعة «نور دبي» طوال الشهر الكريم بباقة منوعة من البرامج، من بينها «البث المباشر»، الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي في تمام الثامنة صباحاً. وكذلك البرنامج الثقافي «سيرة وشاعر»، الذي يقدمه الإعلامي جمال مطر في تمام الساعة 10 صباحاً، وفيه يضيء على كوكبة من الشخصيات الأدبية والشعراء الذين برزوا على الساحة العربية، ويستعرض سيرهم الذاتية وإنجازاتهم ومؤلفاتهم.

بينما تستعرض الإعلامية ميرهان الدسوقي في «رحلة الصائم» يوميات الأسرة الإماراتية والعربية في رمضان، في تمام الساعة 11 صباحاً. أما الشيخ خالد إسماعيل، فيقدم عبر «من حياة الصحابة» السيرة الطيبة لبعض الصحابة وفضائلهم ومواقفهم مع نبينا محمد، عليه الصلاة والسلام، فيما يتناول برنامج «هكذا أسلموا» بعض قصص المسلمين الجدد وكيفية اعتناقهم الإسلام.

ويقدم الدكتور عزيز فرحان برنامجه «بيوت مطمئنة»، الهادف إلى تكوين أسرة سعيدة، ويستعرض فيه صوراً ونماذج من السيرة النبوية الشريفة، كما يقدم الشيخ الدكتور خالد علي الموسم الثالث من برنامج «رواه البخاري»، ويضيء فيه على معاني ومفاهيم الأحاديث النبوية.

ويطل أحمد الزاهد في برنامج «دروب العطاء»، الذي يقدم تحت رعاية «جمعية دبي الخيرية»، يومياً في تمام الساعة 3:00 مساءً، ويستعرض فيه المشاريع التنموية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، وفي السياق ذاته، يأتي برنامج «إمارات الخير»، الذي يقدمه أحمد الكتبي، يومياً في تمام الساعة 5:00 عصراً، حيث يعد البرنامج حلقة وصل بين المجتمع ودار البر الخيرية.

ويقدم الإعلامي كفاح الكعبي بالتعاون مع زميله محمد الظفري البرنامج الترفيهي «شهر الخير»، في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويسلط الضوء على أبرز الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية الرمضانية، ويستضيف مجموعة من الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة.

تنوع

تشهد إذاعة «نور دبي» خلال نهاية الأسبوع تقديم مجموعة برامج نوعية، من بينها «مع السيرة النبوية» للدكتور عبدالله الكمالي، و«هونها وتهون» لناعمة الشامسي، وتطرح فيه مجموعة قصص وقضايا أسرية تناقشها بطريقة موضوعي.

ويقدم د.بسام درويش برنامجه «بلسم» في الـ 1:00 ظهراً، ويتناول فيه طرق العلاج الحديث المتعلقة بالصحة العامة، أما الإعلامية أمل محمد فتقدم في الـ 2:00 ظهراً برنامجها الاجتماعي «رمضان في بيوتنا»، الذي يُعنى بالأسرة، بينما تقدم الإعلامية هدى الفهد برنامجها «ليالي رمضان» في تمام الـ 10:00 مساءً.

وتتضمن الدورة البرامجية لإذاعة «نور دبي» أيضاً مجموعة فواصل إذاعية منوعة، بينها: «الهدي النبوي»، و«فتاوى وأحكام»، و«باقي على الإفطار».