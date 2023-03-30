«رمضان في دبي».. تصاميم وعروض مبهرة تجسد الألفة والعطاء

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل حملة «رمضان في دبي»، التي تسودها أجواء الألفة والمودة وروح العطاء في جميع أنحاء المدينة، تقديم مجموعة متنوعة من التجارب الاجتماعية والثقافية الفريدة لسكان المدينة وزوارها الذين يتطلعون لصنع ذكريات لا تُنسى وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

وتقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من العروض المبهرة والتجارب المميزة بدءاً من التجول في الشوارع المضاءة بالفوانيس إلى الإفطار في أجواء الخيم الرمضانية التقليدية، والتعرف على التقاليد الإماراتية، وتقديم التبرعات الخيرية، وكذلك توفير فرصة لتعزيز اللياقة البدنية والصحية.

يقام عرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع بإضاءات بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في منطقة السيف حتى 22 أبريل المقبل، إضافة إلى عرض مبهر بألوان وإضاءات بديعة على جميع جهات مسجد الحباي حتى 10 أبريل المقبل. ويقام العرض في أجواء رمضانية احتفالية في شوارع هذه الأحياء التاريخية، ويمثل فرصة كبيرة لصنع ذكريات جميلة مع العائلة والأصدقاء.

ألعاب نارية

ولا يمكن تفويت العروض الضوئية الرائعة في عين دبي، التي تعكس الأجواء الرمضانية، وكذلك في برواز دبي الشهير. ويمكن أيضاً للجميع الاستمتاع بالعرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» IMAGINE طيلة شهر رمضان، حيث يقام يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول.

كما ستضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي احتفالاً بشهر رمضان كل يوم سبت طوال الشهر الكريم، في مكان مختلف في المدينة. وللاستمتاع بعرض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية» يوم السبت (1 أبريل)، يمكن التوجه إلى ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز للاستمتاع بإطلالة مثالية في تمام الساعة 10 مساءً. وستقام عروض الألعاب النارية في منطقة السيف في 8 أبريل المقبل، وفي دبي فستيفال سيتي مول في 15 الشهر المقبل.

50 مطعماً

في هذه الدورة الجديدة من حملة «رمضان في دبي»، ينطلق «مهرجان شارع المأكولات في رمضان» الجمعة (31 مارس)، ويستمر حتى 9 أبريل المقبل في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة. ويشارك في هذا المهرجان أكثر من 50 مطعماً تقدم قوائم وعروضاً فريدة.

وتقدم فعالية «الإفطار في دبي أوبرا» مائدة إفطار فريدة من نوعها تتضمن العديد من الأطباق العربية والعالمية الشهية التي تلبي جميع الأذواق، وتستمر حتى 19 أبريل المقبل.

روائع فنية

ينظم مواهب، وهو استوديو فني في دبي لأصحاب الهمم ابتداءً من عمر 18 عاماً فما فوق، معرضاً يضم 7 روائع فنية من مجموعة «التجريد والفن في الحركة» في «زمان أول» في الطابق الثاني لمول الإمارات من الساعة 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل. وسيكون المعرض متاحاً للزوار حتى 3 أبريل المقبل.

ويقدم نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص لأصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التعليمية والترفيهية والمجتمعية التي تستمر حتى 14 أبريل المقبل.

قصص

ويقدم المسرح الرئيسي في ميركاتو مجموعة من الأنشطة والعروض المميزة، وذلك في 20 الشهر المقبل، كما سيستمتع الصغار بقصص الحكواتي والعرض المسرحي لعلاء الدين والموسيقى الحية والرسم على الوجوه وورش صناعة الفوانيس ومقابلة شخصياتهم المفضلة.

ويستضيف «أسترو لاب» في النخيل مول أنشطة تعليمية عملية مجانية للأطفال، مع ورش عمل في مجالات الفضاء والعلوم والفنون كل يوم من 2 ظهراً إلى 10 مساءً حتى 16 أبريل المقبل. كما يمكن مشاهدة عرض «العالِم المجنون» الممتع لمدة 45 دقيقة في الساعة 5 مساءً و8:30 مساءً كل ليلة حتى 2 أبريل المقبل. ويقام في مركز التسوق معرض لأعمال مصممة المجوهرات والمنتجات والنحاتة الإماراتية عزة القبيسي.

ويمكن للجمهور القيام برحلة إلى فريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج في نهاية كل أسبوع في رمضان، وذلك للمشاركة في الفعاليات المجتمعية والاحتفالات التقليدية ومجموعة من الأنشطة، مثل العروض الموسيقية الحية، وأنشطة الأطفال، وفعالية الحكواتي لرواية القصص ومسابقات رمضان، وذلك حتى 16 الشهر المقبل.

واحتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يقام مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من 6 حتى 18 أبريل المقبل. ويقدم المهرجان على مدار حوالي أسبوعين أمسيات رائعة مليئة بالأجواء التراثية والكثير من العروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، تتضمن سباقات الهجن اليومية، والحفلات الموسيقية الحية، وعروض الرقص التراثية من جميع أنحاء العالم.