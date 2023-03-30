معرض «آيات» لوحيد جزايري في «العويس الثقافية» الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرضاً فنياً للخطاط وحيد جزايري، بعنوان «آيات»، الثلاثاء المقبل، في قاعة المعارض بمؤسسة العويس الثقافية.

يعتبر الخطاط وحيد جزايري، أحد أبرز الباحثين في الخط الكوفي، درس فن الغرافيك في طهران، وحصل على ماجستير عام 1994، وفاز بالجائزة الكبرى لبينالي الشارقة للخط 2022.

ونشر عدة كتب تعليمية وبحثية، ومجموعة مؤلفات ومقالات باللغات الفارسية والإنجليزية والعربية، في إيران وأمريكا والكويت، من أبرز تلك الكتب: موسوعة الخط الكوفي، النقوش الحجرية الكوفية للتراث الثقافي العالمي، تعلم القراءة والكتابة بالخط الكوفي الأساسي في المخطوطات، نقوش حجرية لخط الثلث، من النقوش الكوفية إلى الطباعة المعاصرة، وغيرها من المؤلفات.

أقام وحيد جزايري مجموعة من الورش والدورات التدريبية للخطوط الكوفية في إيران والمغرب والكويت وقطر ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

وأقام أيضاً مجموعة من المعارض الفردية والجماعية داخل إيران وخارجها، كما شارك في بينالي الخط العربي في الشارقة ودبي عامي 2019 و2020.

كما قدم جزايري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سورة «يس»، وهي مكتوبة بالخط الكوفي، وذلك في هيئة كتاب يعد أول كتاب معاصر بالخط الكوفي في العالم.