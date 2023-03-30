صدور العدد «43» لكل من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد «43» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر أبريل 2023، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

مزرعة مليحة

وخصصت مجلة «الوسطى» باب «إنجاز» لحصاد المرحلة الأولى من مزرعة مليحة، والذي شهده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يعد إضافة حقيقية لمشاريع الأمن الغذائي، وقدمت تفاصيل عن الكميات المحصودة، وخصائص قمح الشارقة وغناه بالبروتين، واختيار«سبع سنابل» شعاراً له.

وفي باب «درب القمة»، هناك حوار مع الدكتور حمد بن مرخان الكتبي، أحد أبناء المنطقة الوسطى وبلدة وشاح، الذين أظهروا نبوغهم وتفوقهم الدراسي والمهني، وفي «ملامح أصيلة»، لقاء مع محيل بن سرور الكتبي، وحديث عن تاريخ الذيد، وفي «على الرحب»، جولة في سيوح الوسطى كفضاء عامر بالحياة والتنوع الحيوي، إضافة إلى متابعة لمنتديات نظمت مؤخراً في المنطقة الوسطى، من ضمنها منتدى التنوع الحيوي، ومنتدى السياحة، وذلك في باب «تحت الضوء».

كما يتحدث للمجلة راشد الكتبي عن تجربته في الزراعة الحديثة، من خلال مشروعه في الذيد، وذلك في باب «اشتغال»، وفي «ميدان»، نرصد فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان قناة الوسطى من الذيد للهجن، الذي حظي بإقبال كبير من ملّاك ومضمري الهجن، وفي «على الدرب» نلتقي الطفلة مثلى الكتبي المنتسبة لمركز الطفل في مليحة، كما نتعرف إلى العديد من الحكايات الأخرى والصور المجتمعية، من خلال آراء وأقلام كتاب المجلة.

مشروعات تطويرية

وخصص العدد 43 من مجلة «الشرقية» في باب «إنجاز» للمشروعات التطويرية التي أنجزتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في مدينة خورفكان، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحديث قطاع البنية التحتية، والاستفادة من أفضل المعايير العالمية، وشملت تلك المشروعات، بناء محطات توزيع رئيسة وفرعية، وتحديث منظومة عمل محطات توليد الكهرباء، واستبدال بعض مولدات كهربائية بأخرى جديدة، ومد شبكات المياه والغاز، إلى جانب توصيل خدمات المياه والكهرباء لعدد كبير من المشتركين، والإدارات والمرافق.

وفي «درب القمة»، نتعرف إلى تفاصيل رحلة نجاح الباحثة حليمة النقبي، المتخصصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، ونستعرض في «ملامح أصيلة»، الرحلة الطويلة لمحمد راشد النقبي في مجال البحث والكتابة عن التراث، وجمع المقتنيات التراثية، وفي «راعي بحر»، نتعرف من الصياد جاسم الزعابي إلى حكايته مع مهنة الصيد، وفي «مسار»، نتوقف مع الكاتبة الشابة سعاد الطربان، ومسارها الأدبي في كتابة القصص.

وفي باب «على الرحب»، نقوم بجولة في قارب القرم، الذي ينظم جولات سياحية في أحضان خور كلباء، ويُعد الأول من نوعه في المشاريع المتخصصة في السياحة البحرية بمدينة كلباء والمنطقة الشرقية، وفي «اشتغال» تروي لنا الفنانة التشكيلية شيخة النقبي، علاقتها بالرسم والتصوير منذ الصغر، ودور الأسرة في تشجيعها.

ونستعرض في «تحت الضوء»، أعمال ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال في نسخته الثالثة، وفي باب «ميدان»، نرصد الإنجازات الرياضية التي حققها أبطال مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مدينة كلباء، خلال بطولة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» في نسختها الماضية، إضافة إلى العديد من التغطيات والتقارير والمقالات من المنطقة الشرقية.