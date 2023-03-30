الكوميدي جاك وايتهول في «كوكا كولا أرينا» 15 أبريل

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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يقدم الكوميدي البريطاني، جاك وايتهول، 15 أبريل المقبل عرضاً كوميدياً أمام الجمهور على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الكوميدي عرضاً في دبي، وفقاً لموقع «تايم أوت دبي»، إذ سبق أن قدم إلى المدينة عام 2020 مؤدياً سلسلة من العروض على متن السفينة البريطانية المتقاعدة «يو أي 2» وداخل «مركز دبي التجاري العالمي».

ونال جاك وايتهول شهرته العالمية بفضل موهبته بسرد القصص المضحكة والطريفة والمواقف الساخرة وبسرعة بديهته.

وإلى جانب العروض الكوميدية الارتجالية، يحمل وايتهول في سيرته عدداً من الأدوار في التمثيل وتقديم البرامج التلفزيونية.

وكان وايتهول قد حاز شهرة في المملكة المتحدة بفضل تمثيله في مسلسلات تلفزيونية مثل «ترافيلز ويذ ماي فاذر» و«إيه ليغ اوف ذير أون»، وتقديمه أربع مرات جوائز «بريت» البريطانية لأفضل صناعة بريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب، كذلك البرنامج التلفزيوني البريطاني «رويال فاريتي برفورمانس» في عام 2015.

وحائز عدة أدوار في أفلام عالمية عدة منها: فيلم «كسارة البندق» و«رحلة الغابة».