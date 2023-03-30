«رمضان دبي».. تجارب لا تنسى في أجواء البهجة والأصالة

المصدر: دبي ـــ البيان

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يجتمع الناس على الخير والمحبة في شهر رمضان، فهو شهر التفكر في النعم التي بين أيدينا، والتواصل وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلات وعيش ذكريات لا تنسى.

وتوفر حملة «رمضان في دبي» هذا العام مجموعة من التجارب الفريدة التي يمكن أن يستمتع بها سكان وزوار المدينة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم حملة «رمضان في دبي»، طوال الشهر الفضيل مجموعة من التجارب الثقافية والعروض الفنية وفعاليات المأكولات وتذوق الأطعمة التقليدية والمبتكرة على مستوى المدينة بما فيها الإفطار والسحور، من الخيم الرمضانية إلى وجهات تناول الطعام الاستثنائية، حيث تستمتع العائلات والأصدقاء بتجربة لا تنسى في أجواء رمضانية أصيلة.

وتقام فعاليات الإفطار والسحور في الخيم الرمضانية التقليدية في جميع أنحاء المدينة، حيث يمكن للزوار والأصدقاء والعائلات التجمع معاً للاستمتاع بهذه التجارب الثقافية طوال الشهر الكريم.

كما يمكن الاستمتاع بأجواء رمضانية خاصة للغاية وتناول طعام الإفطار مع فعالية «الإفطار في دبي أوبرا» حتى 19 أبريل.

ويمكن لمحبي تناول الإفطار في الهواء الطلق، الاستمتاع بوجبة إفطار في الطقس الربيعي الرائع في منطقة الحديقة في منتجع حبتور جراند - أوتوجراف كولكشن حتى 21 أبريل المقبل.

ويستمتع سكان وزوار دبي بعيش تجربة منتجع بولغري الرمضانية، تحت شعار «عجائب الحب»، حتى 21 أبريل المقبل، والتي تقام في فنادق ومنتجعات بولغري، وتقدم موائد الطعام اللذيذة والعروض الترفيهية الحية لفرق الموسيقى العربية وعازفي القانون.

وتقدم عروض الإفطار والسحور في العديد من مطاعم مجموعة جميرا ثل «النافورة» و«أربوريتم» و«باي تاي» في جميرا القصر، و«الإيوان» و«قاعة الفلك» في برج العرب، و«النخلة» و«المنظر» في جميرا النسيم، و«هنايا» في جميرا ميناء السلام، و«الحديقة الرمضانية» في جميرا بيتش، و«النافورة» و«إمبيريوم» و«شاطئ زينزي» في جميرا زعبيل سراي، و«نوماد» في جميرا الخور..وغيرها. ويمكن الاستمتاع بتجربة «الإفطار في خيمة أساطير» في أتلانتس النخلة كل مساء حتى 22 أبريل مع العروض الترفيهية الشرقية والأطباق المتنوعة الشهية.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها من خلال حملة «رمضان في دبي» هذا العام، بالفرصة لخوض تجارب استثنائية في أماكن فريدة والاستمتاع بمأكولات شهية سيبقى طعمها في الذاكرة، حيث سيستمتع الناس بتذوق الأطعمة خلال الفترة من 31 مارس الجاري إلى 9 أبريل المقبل في الدورة الأولى لـ «مهرجان شارع المأكولات في رمضان».

وتتضمن الفعاليات الثقافية في حملة «رمضان في دبي» مجموعة من العروض الموسيقية الرائعة والرقصات التراثية وعروض الصقور والجِمال في الهواء الطلق في مطعم الحظيرة في باب الشمس.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بتجربة إفطار فريدة من نوعها في حديقة ليغولاند دبي مع بوفيه للمأكولات العربية والعالمية.

وسيشاهد رواد الأسواق العروض الترفيهية الحية وتذوق الأطباق اللذيذة كل مساء حتى 21 أبريل المقبل في سوق «تايم أوت ماركت دبي» .