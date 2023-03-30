مركز أبوظبي للغة العربية يطلق منصة «مِداد» للخدمات المكتبية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منصة «مِداد» للخدمات المكتبية، وهي عبارة عن منصة رقمية متكاملة لدعم احتياجات ومتطلبات مكتبات المستقبل، بهدف تقديم أفضل تجربة للمستفيدين من النظام عبر إتاحة مجموعة من الخدمات ذات الصلة بالمكتبات والبحوث الرقمية.

ويأتي إطلاق منصة «مِداد» ضمن مبادرات وبرامج المركز خلال شهر القراءة الوطني 2023، سعياً إلى دعم التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، وخصوصاً في المجال الثقافي والمعرفي، من خلال مواءمة المبادرات مع أحدث التقنيات المتبعة عالمياً في مجال المكتبات والمعلومات.

تمكن منصة «مِداد للخدمات المكتبية»، وبوابة الموقع الإلكتروني لخدمات المكتبات، المعنيين بهذا المجال من الاستفادة من خدمات رقمية عدة تتضمن إنشاء عضوية المكتبة للمستفيدين، وخدمات إعارة الكتب، وخدمات الفهرس الآلي والبحث الإلكتروني، والوصول إلى قواعد البيانات الرقمية، بالإضافة إلى التواصل مع أخصائيي المكتبة، وعدد من الخدمات الأخرى.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تشمل الرقمنة اليوم جميع جوانب الحياة، بما فيها مجالات الثقافة والتعليم والإبداع، كما أنها الأداة الأمثل للتعريف بالإنجازات الثقافية والوصول بها إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد في كل مكان، وقد حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي في شتى المجالات بهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز سعادتهم.

ويواكب مركز أبوظبي للغة العربية آليات تحقيق هذه النقلة، من خلال تصميم وتطبيق مجموعة نوعية من المشاريع لرقمنة الثقافة والمعرفة وضمان وصول منجزاتها إلى الجمهور بسهولة ويسر، وتشكل منصة «مِداد» للخدمات المكتبية إضافة جديدة إلى مشاريع المركز الرقمية التي تتميز بشموليتها في مجال الخدمات المكتبية التي توفرها، ومعايير الأمان والحماية العالية التي تطبقها لضمان الموثوقية التشغيلية للمستخدمين».

وتتيح بوابة الموقع الإلكتروني في إطار هذه المبادرة، التعرف على مزيد من المعلومات المتعلقة بإدارة المكتبات المتخصصة بشكل خاص، ومركز أبوظبي للغة العربية بشكل عام، مثل إمكانية الاطلاع على جدول الفعاليات، والتعرف على آخر الأخبار والأحداث، ومن المقرر إضافة خدمات أخرى إلى الموقع الإلكتروني في المستقبل.