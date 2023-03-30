وفد من «بابكو» يزور مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي ـــ البيان

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زار وفد من شركة نفط البحرين «بابكو»، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي؛ بهدف الاستفادة من تجربة المركز في حفظ وأرشفة الوثائق والصور.

ضمَّ الوفد: الدكتورة لبنى خليفة صليبيخ مديرة الاتصال المؤسسي في الشركة، وأمير حاجي عبد الله مدير خدمات الشركة، وعبد الله طلال السادة مسؤول أرشيف الشركة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد مدير عام المركز، وأنور الظاهري رئيس شعبة العلاقات العامة. واطلع الوفد على عمليات تحويل الأوعية الورقية من كتب ومخطوطات ووثائق إلى نسخ رقمية، كما استمع إلى شرح مفصل عن البرامج التي يستخدمها المركز في أرشفة الصور والوثائق.