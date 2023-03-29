«سياحة عجمان» و«العويس الثقافية» تتعاونان للارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة

المصدر: عجمان ـــ البيان

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وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لتعزيز التعاون الفكري والثقافي بينهما، وذلك إدراكاً منهما لأهمية التشاور والعمل المشترك بما يخدم القطاع الثقافي في إمارة عجمان.

وقع الاتفاقية محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان وإبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وشملت مذكرة التفاهم أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين سياحة عجمان ومؤسسة العويس الثقافية تحقيقاً لأهدافهما المشتركة، وذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية والثقافية في عجمان.

مبادرات

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي في الإمارة من خلال تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة وتبني المبادرات والفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الثقافي والعلمي، حيث تحرص سياحة عجمان على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات المختصة في هذا المجال انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية في ترسيخ المعرفة بين أفراد المجتمع، وبما يدعم النهضة التنموية الشاملة تماشياً مع رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية والوطنية.

وعن الاتفاقية أكد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان حرص الدائرة على تعزيز شراكاتها المحلية بهدف تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة بما يخدم توجهات واستراتيجيات ورؤى إمارة عجمان الطموحة، والتي تهدف إلى تحويلها إلى مركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية تصب في إطار إثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ المعرفة الشاملة بين مختلف شرائح المجتمع.

خبرات

من جانبه، قال إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية إن التعاون مع الدوائر والمؤسسات الوطنية الإماراتية هو في صلب اهتمام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية التي تفتح آفاق التواصل مع كل الجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة وغيرها من المشاريع التي تصب في خانة تعزيز النشاط الثقافي والاجتماعي والسياحي في الإمارة.

وأضاف الهاشمي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية السياحية في عجمان يأتي تأكيداً لهذا التوجه التقدمي المشترك، حيث إن الدائرة تقوم بنشاط ملحوظ على الساحة المحلية، ونحن في مؤسسة العويس ارتأينا أن نمد يد التعاون نحوها، واثقين بذلك من تحقيق نجاحات مشتركة تعكس هويتنا الوطنية وترسخ حضورها. ختاماً، نتقدم بالشكر للأخوة في دائرة التنمية السياحية في عجمان لما لاقيناه من ترحيب وقبول لفكرة التعاون وفي جعبتنا الكثير من الفعاليات والأنشطة التي نسعى لتنفيذها معاً».