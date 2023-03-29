«زقاق الجن» في رمضان.. أحداث متخيلة يسودها الشر والخوف

المصدر: دمشق ـــ هيسم جودية

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زقاق الجن دراما سورية مشوقة ومثيرة يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، تشكل الجرائم المرتكبة في هذا الحي الخيط الدرامي الأساسي، إذ يظن الأهالي أن الجن هو المسؤول عنها، قبل أن يكتشفوا أن هناك قاتلاً هو من قام بهذه الأعمال الشريرة.

وقال كاتب العمل محمد العاص لـ«البيان»: إن العمل هو فنتازيا وليس عملاً توثيقياً ولا حدوتة حقيقية، القصة متخيلة من تأليفي، ولا تتضمن توثيقاً لأي حقبة زمنية محددة، حتى إننا لجأنا في كثير من الأمور في العمل من حيث اللباس والمكياج وأشياء كثيرة كي لا تدل على زمن معين. فيما يخص تسمية المسلسل، قال العاص إن «الجن حقيقة أثبتها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع الأديان السماوية معترفة بوجود الجن»، مضيفاً أن «الجن ليس هو الحامل الرئيسي في العمل، ولا يأخذ حيزاً كبيراً، ولكن ينفي أسطورة أو أساطير تحدثت عن ذلك الزمن، بأن هذا الزقاق يسكنه الجن».

من الشخصيات الرئيسية في العمل أيمن زيدان، حيث يجسد شخصية «أبو نذير» وهو شخص قاسي القلب ومتسلط مستبد بأبنائه وزوجاتهم، فيما يجسد الممثل الراحل شادي زيدان الذي توفي خلال تصوير مشاهده في العمل شخصية ابنه «نذير» الذي يتعرض للظلم إلا أنه يبقى باراً بوالده. ومن الشخصيات الرئيسية في العمل أمل عرفة التي تؤدي دور «شيماء» التي كانت تجمعها علاقة سابقة بـ«أبو نذير»، والفنانة صفاء سلطان بدور «ثريا»، حيث تعمل في منزله، لكن بسبب انجذابه لها يعاملها بشكل خاص مفضلاً إياها على أفراد أسرته، مما يؤدي إلى استفزاز نساء المنزل.

كما يشارك بالمسلسل الذي أخرجه تامر إسحاق، عبد المنعم عمايري بشخصية «أبو عزو»، فيما يؤدي سعد مينة دور «ناجي» وهو الذي مثل أسطورة الخوف والرعب في الحارة، وغيرهم.