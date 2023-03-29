«السركال أفنيو» يحتفي بتنوع دبي الثقافي عبر برنامج رمضاني

المصدر: دبي - البيان

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كشف السركال أفنيو عن برنامجه «خليك كمان شوي» الخاص بشهر رمضان المبارك، والذي سيقام خلال الفترة من 1 حتى 9 أبريل المقبل، ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تبرز التنوع الثقافي في مدينة دبي، عبر إتاحة الفرصة للزوار للاجتماع معاً ومشاركة مجموعة من القصص الثقافية الملهمة. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأمسيات الشعرية والعروض الفنية الموسيقية التي تقدمها فرق متنوعة يومياً في هذه الفترة ابتداءً من وقت الإفطار.

ويسعى هذا البرنامج إلى تشجيع الزوار على التواصل مع المجتمع الإبداعي في السركال أفنيو، والتفاعل مع الثقافات المختلفة، واكتشاف تجارب شهر رمضان لديها. ويستضيف السركال أفنيو العديد من أكشاك ومنافذ بيع الطعام التي ستكون موزعة في كل أرجاء الحي الواقع في منطقة القوز بدبي، حيث يمكن للزوار تجربة تناول طعام الإفطار بطرق مختلفة.

وسيشهد زوار المنطقة بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى 11:30 ليلاً، العديد من الأنشطة المجانية التي تقدم طرقاً مختلفة من سرد القصص والحكايات لدى الثقافات المختلفة بهدف تحفيز الجمهور.

ستقدم سلسلة القصص والحكايات، التي تنظمها الفنانة شيرين سيف يومي 1 و5 أبريل المقبل بالتعاون مع حكواتيين يمثلون ثقافات متنوعة، قصصاً وحكايات عن معاني الوطن والهوية بلغات مختلفة.

فيما سيكون الجمهور يومي 4 و8 أبريل المقبل على موعد مع أمسيات شعرية تقدمها دانابيل غيتريز. وتتغلغل الموسيقى عبر فترة البرنامج بعروض موسيقى كلاسيكية هندية، ومقطوعات من الموسيقى الحية يقدمها المغني زجزاج غانم. وستتحول ذا يارد طوال فترة البرنامج إلى منطقة جلسات جماعية سيتمكن الزوار فيها من الجلوس معاً والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة.