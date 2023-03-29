«دبي أوبرا» على موعد مع العازف الإيطالي كوميس 23 أبريل

المصدر: دبي ــ ريم الكمالي

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تستضيف دبي أوبرا 23 أبريل المقبل على مسرحها الأنيق عازف البيانو الإيطالي «إبيفانيو كوميس» في أمسية موسيقية راقية يقدم فيها معزوفات فريدة كعادته منذ سنوات جولاته العالمية الشاسعة، بوصفه عازفاً منفرداً على البيانو، من القارة الأوروبية والآسيوية وروسيا والولايات المتحدة...

عزف كوميس مع العديد من الفرق الموسيقية العالمية، واهباً قدراته المميزة وموهبته الحسية إلى العالم كله، في المدارس والجامعات وعلى مسارح الأوبرا، والآن في دبي أوبرا، ليقدم أجمل معزوفاته ضمن مبادرات مهرجان كلاسيك الموسيقية، وسوف يبدأ بمعزوفته الأولى وهي للموسيقار كليمنتي، كما أتى في جدول مسرح الأوبرا، تليها معزوفة «بولونيز فانتازيا» للموسيقار شوبان التي ألفها عام 1846م، و«كوميس» معروف ببراعته وقدرته التفصيلية أثناء عزفها، وهي من أصعب القطع الموسيقية وأكثرها تعقيداً. كما سيقوم بعدها بعزف مقطوعات أخرى لعباقرة الفن، مثل فرانز ليزت وغيره.

الجدير بالذكر أن كوميس فائز بأكثر من 30 جائزة في سيرته الموسيقية الوطنية والدولية، كما أنه مدير لمهرجان موسيقي سنوي، ومتفرغ للسيمفونيات، وجميع حفلاته بيانو وسيمفونيات، وبقية أيامه أستاذ ومعلم في الجامعات والمدارس الموسيقية حول العالم، هذا وأنه يتسم بالجدية مع الموسيقى، فنراه مشاركاً في لجان المسابقات الموسيقية الدولية. وأخيراً في عام 2013م فاز بجائزة من أهم الجوائز الموسيقية «رحمانينوف» نالها على مجمل معزوفاته كعازف بيانو منفرد، والمعروف أن الجائزة سميت باسم (سيرجي رحمانينوف) الذي يُعد بين سلسلة من مؤلفي البيانو الأعظم عبر التاريخ. وأخيراً يستقبله مسرح دبي أوبرا في 23 أبريل، وهو يوم من أيام عيد الفطر السعيد، مع جمهور كوميس في دولة الإمارات الذي يترقب قدومه بشوق كبير، وخصوصاً متذوقي البيانو.