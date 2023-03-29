بانوراما الفنون الرقمية تتلألأ في «موندوار» دبي

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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طرح معرض موندوار للفنون الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال والأول من نوعه في المنطقة، أشكالاً جديدة ومبتكرة من الفن المعاصر، من إبداع فنانين محليين وعالميين إلى جانب سلسلة الرسومات الأحدث من فيوشس، مع التركيز على استضافة المواهب والمعارض العالمية، بهدف إيجاد نموذج مبتكر يجمع مختلف أشكال الأعمال الفنية وتقليل مساحة الفجوة بين الفنون التقليدية والرقمية، وذلك بغاليري موندوار، الذي أسسه الفنان أمير سليماني.

وفي السياق يقول الفنان أمير سليماني: تتمثل رسالة المعرض في تقديم أعمال فنية خاصة، حيث احتفظ بمجموعة كبيرة من القطع الفنية المميزة لأبرز الفنانين من مختلف العصور، إضافة إلى مجموعة استثنائية من الرموز غير القابلة للاستبدال والمقتنيات الرقمية. والتي تبرز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا مثل الرموز غير القابلة للاستبدال والميتافيرس والبلوك تشين. إلى جانب إسهامات المجتمعات القائمة على مالكي الرموز غير القابلة للاستبدال في نشر ثقافة هذا النوع من الفنون.

إمكانات

وحول الدور الذي يلعبه الغاليري في نشر ثقافة الفنون الرقمية انطلاقاً من دبي يقول أمير سليماني: من المتوقع أن يسهم افتتاح «موندوار» في دبي بنمو قطاع فن الرموز غير القابلة للاستبدال في المنطقة بشكل ملحوظ. كونه يتمتع بالإمكانات اللازمة التي تخوله ليكون جهةً فاعلة في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال، وذلك بالتوازي مع النمو المستمر الذي تشهده هذه السوق على مستوى العالم وتزايد شعبية الفنون التي تعتمد نموذج العمل المادي والرقمي وذلك بالتوازي مع المبادرات المدعومة من حكومة دبي مؤخراً في مجال الفنون الرقمية.

ويشير أمير سليماني الذي يعد من أوائل الداعمين لفن الرموز غير القابلة للاستبدال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بفضل تخصصنا في مجال الفنون الرقمية نشعر أننا محظوظون بتواجدنا في دبي التي تؤكد في مناسبات عديدة استعدادها للاستثمار في تكنولوجيا المستقبل، وتعزز جهودها دائماً لتصبح مركزاً عالمياً لتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال والبلوك تشين والميتافيرس، ما يشكل حافزاً أكبر نحو استكشاف المستقبل المتنامي لهذه التقنيات.

وتابع: نستهل مسيرتنا الفنية في دبي باستعراض أجمل اللوحات، إلى جانب سلسلة الرسومات الأحدث، كما نهدف إلى استقطاب أبرز المواهب المحلية الطموحة في فن الرموز غير القابلة للاستبدال من مختلف الأعمار للاحتفاء بأعمالهم ومجموعاتهم الجديدة والمميزة على أرض دولة الإمارات، بهدف تثقيفهم وتمكينهم.

ويؤكد أمير سليماني الذي تم اختياره ضمن قائمة أبرز 100 قائد مجتمعي في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال، في الدورة الأولى لمسابقة إن إف تي 100 لعام 2022: تشمل قائمة مقتنيات معرض موندوار أشهر أصول الرموز غير القابلة للاستبدال، بما في ذلك القطع الأصلية لمجلة التايمز، وفوربس، ولايف والعديد من القطع الأخرى من مجموعات فنية مميزة، منها مجموعة باريس هيلتون بالتعاون مع المصممة بلاك كاثرين، ومانشستر سيتي، ومجموعة برادا بالتعاون مع أديداس، إضافة إلى أعمال لفنانين مرموقين، بمن فيهم فيكتور لانجلوا، الملقب بفيوشس، وريان ويلسون الملقب بثانكيو إكس، وديكي كون، وكوري فان ليو.