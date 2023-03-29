خطأ فادح.. «الإمام الشافعي» ينشد أبيات شاعر معاصر

المصدر: البيان

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وقع صنَّاع مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يروي سيرة الإمام الشافعي خلال شهر رمضان، في خطأ فني فادح.

وظهر الفنان خالد النبوي، الذي يجسد شخصية الإمام، في أحد مشاهد المسلسل، وهو ينشد أبياتاً باعتبارها من شعره.

وكشف الشاعر السوري حذيفة العرجي حقيقة تلك الأبيات، موضحاً أنه هو قائلها الحقيقي.

ونشر العرجي، أول من أمس، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، مقطع فيديو للمشهد الذي أثار الجدل، معلِّقاً: «يرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للممثل خالد النبوي وهو يؤدي دور الإمام الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام».

وقال: «في المقطع، يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنها للشافعي، رحمه الله».

وأكد أن البيتين شهيران وطالما نُسبا إلى الشافعي، مشيراً إلى أنه كثيراً ما وضَّح هذا الخطأ.

وأضاف: «سبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كل قول يُنسب له».

ووصف ما حصل في المسلسل بأنه «يدل على جهل فظيع لصنَّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد».

وتابع: «لك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلاً».

و«رسالة الإمام» مسلسل تاريخي مصري من إخراج الليث حجو، وبطولة خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور، وأروى جودة، وخالد القيش، وحمزة العيلي، وتتمحور قصته حول شخصية الإمام محمد بن إدريس الشافعي ورحلته إلى مصر.