«رمضان في دبي»..تجارب فريدة وألفة وعطاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء، والأجواء الفريدة، والذكريات التي لا تنسى، مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لا سيما مع ما تتضمّنه حملة «رمضان في دبي»، التي تقام خلال الفترة من 23 مارس الجاري حتى 21 أبريل المقبل، من مجموعة تجارب فريدة، وأنشطة متنوعة، في الهواء الطلق. وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من التجارب والفعاليات الثقافية في الهواء الطلق على مستوى المدينة، تتضمن الأسواق الرمضانية الشهيرة، وفعاليات الإفطار والسحور، والتشكيلات الضوئية، والألعاب النارية، احتفالاً بالشهر الكريم.

مجسمات

يمكن الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة في دبي، مع المجسمات الضوئية الرائعة في مواقع متعددة في أنحاء المدينة، حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق والوجهات السياحية بالأجواء الرمضانية. ويقام عرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع، يعكس إضاءات بتقنيات عالية، وتصاميم ثقافية تجسد روح رمضان على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية، مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في منطقة السيف، حتى 22 أبريل المقبل، كما يقام عرض مبهر بألوان وإضاءات بتصاميم هندسية وثقافية بديعة، بتقنية عالية، على جميع جهات مسجد الحباي، بدرجة 360، من 28 مارس الجاري حتى 10 أبريل المقبل. كما ستضيء عروض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية»، السماء احتفالاً بشهر رمضان في 1 أبريل المقبل، في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، وفي 8 أبريل في منطقة السيف، وفي 15 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول. ويمكن للجميع الاستمتاع بالعرض الترفيهي الرمضاني «تخيل»، طيلة شهر رمضان، حيث يقام يومياً في فستيفال باي. ويضاء برواز دبي وعين دبي، بالعديد من التشكيلات الضوئية الرائعة، احتفالاً بشهر رمضان، مع عرض ضوئي خاص في عين دبي.

أسواق

وتعد الأسواق المؤقتة والتجارب الرمضانية في جميع أنحاء دبي، مكاناً مثالياً لقضاء الوقت مع العائلة والأحباء، في أجواء فريدة من نوعها في هذا الوقت من العام. ويوفر سوق الرقة الليلي، وهو سوق مجاني، في الهواء الطلق، متعة كبيرة كل يوم، حتى 30 أبريل المقبل، من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل. ويمكن لزوار سوق «رايب ماركت» الرمضاني، من 1 أبريل المقبل حتى 30 من الشهر نفسه، الاستمتاع بالمأكولات الشرقية. كما يمكن لأفراد الأسرة الاستمتاع بتجربة الأنشطة المختلفة، من ضمنها الرسم بالحناء وفن الخط. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية.

ويعتبر سوق حديقة البرشاء الرمضاني في حديقة بحيرة البرشاء، بين 30 مارس و1 مايو، مكاناً مثالياً لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والتمتع بتذوق الأطباق العالمية الشهية، بالإضافة إلى الترفيه الموسمي والمسابقات.

وتستضيف منطقة السيف كل ليلة حتى 22 أبريل المقبل، فعالية «أضواء وليالي الفن الرمضانية». وتقدم منطقة السيف عروضاً وفعاليات، تلبي جميع الأذواق، تتضمن فعاليات الأطعمة الشهية، والسوق الرمضاني، والمجسمات الفنية والضوئية الرائعة، وعروض الألعاب النارية. وتقام فعالية «روائع رمضان» في القرية العالمية، حيث يمكن الاستمتاع بقضاء ليلة في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، أو استكشاف السوق الرمضاني، أو مجلس العالم، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية.

ويمكن للجمهور الاحتفال بشهر رمضان في فندق جميرا أبراج الإمارات، حتى 20 أبريل، مع إفطار وسحور رائعين في التراس المفتوح بين الأبراج في الطابق الأول، مع تقديمه لبوفيه فاخر، مكون من الأطباق الشرقية والعالمية المفضلة، إضافة إلى العروض الترفيهية الحية، من غروب الشمس حتى الساعة 3 صباحاً. وتبدأ أسعار حجز الإفطار من 295 درهماً للفرد، و220 درهماً للسحور. وفي الطابق الأرضي، يمكن زيارة «حي رمضان»، لعيش تجربة رمضانية فريدة، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة، أو تذوق العديد من الأطباق والمأكولات، ومشاهدة العروض الترفيهية، من الساعة 6 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل، بدءاً من 30 مارس.

ويستضيف سوق المرفأ، كل يوم، حتى 25 أبريل «سوق رمضان الليلي»، الذي يُقام بالتعاون مع «آيس كاربت»، حيث يزخر بمجموعة متنوعة من المفاهيم الجديدة في عالم المأكولات والمشروبات، وأكشاك تعرض أجمل الحلّي والأزياء والمجوهرات في الواجهة البحرية. تجارب الإفطار والسحور والمأكولات في الهواء الطلق خلال الفترة من 31 مارس حتى 9 أبريل، سيعيش الزوار والمقيمون مغامرة فريدة من نوعها، لتذوق الأطعمة في «مهرجان شارع المأكولات في رمضان». الذي يقام في شوارع دبي، في منطقة الشيخ حمدان كولوني، الكرامة.

«مهرجان المرموم التراثي»

يقام «مهرجان المرموم التراثي»، خلال الفترة من 6 حتى 18 أبريل المقبل، احتفالاً بالثقافة الإماراتية، والتقاليد العربية العريقة. ويقدم المهرجان على مدار نحو أسبوعين، العديد من الأمسيات العامرة بالأجواء التراثية، منها سباقات الهجن اليومية، والحفلات الموسيقية الحية، والاستعراضات العالمية.

وتصطحب مدينة إكسبو دبي زوارها في رحلة عبر «حي رمضان»، حتى 22 أبريل، حيث يمكن تذوق الأطباق المحلية الشهية، والمأكولات الإقليمية المفضلة، والأطباق العالمية.