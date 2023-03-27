«سيرة عبور» يستكشف علاقة الزمن بالبيئة

المصدر: دبي ــ رشا عبد المنعم

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يسعى معرض «سيرة عبور»، الذي أقيم في منصة 421 ضمن فعاليات آرت دبي، إلى إعادة صياغة فهمنا للوقت واستكشاف الذكريات وعلاقة الزمن بالبيئة باستخدام مواد وعناصر من الأرض والبحر، وذلك بمشاركة 9 فنانين ناشئين خضعت أعمالهم لتقييم القيّمة الفنية دانيا التميمي.

وتقول القيّمة الفنية دانيا التميمي: إن منصة 421 وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي ترسخ دعم الممارسات الفنية والإبداعية الناشئة محلياً، وكذلك في المنطقة عبر طرحها العديد من الأعمال القائمة على أفكار فلسفية ومجتمعية، منها «معرض سيرة عبور»، الذي يتضمن أعمال 9 من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في سعي إلى تحييد مفهوم الزمن وتصورنا لمبدأ الوقت. ومن خلال الأعمال المعروضة سعينا إلى تحييد الأهمية التي يسبغها فهمنا على الوقت.

وتضيف التميمي: يعتمد معرض «سيرة عبور» على الوقت، ويعده عنصراً ملزماً في سيرة حياة الأشياء، وفي الأرشفة النشطة لحياتنا، وفي ترسيخ تجاربنا الجماعية. يستكشف الفنانون المشاركون تشويه الذكريات، مستخدمين مواد وعناصر من البر والبحر، مفككين تشابك ما هو مادي ونفسي عبر علاقة الزمن بالبيئة، ومستكشفين التناقضات بين لامحدودية الزمن ومحدودية الأجسام التي تمر عبره.

متغيرات قياسية

وحول توظيف الوقت من منظور فلسفي وإنساني تقول التميمي: منطقياً وكما هو متعارف عليه يوظف الوقت لتقدير أو قياس أو مقارنة مدة الأحداث أو الفترات الفاصلة بينها، وهو تسلسل زمني مستمر وغير محدد لأحداث الماضي والحاضر والمستقبل مندمج في وحدة واحدة، فكيف يمكننا تعريف الوقت، إذا لم يكن مرتبطاً بمفاهيمنا المبنية عنه على أنه وحدة قياس خطية وكمية للتسلسل الزمني؟ وكيف يمكن رصد الوقت وملاحظته بمروره، وهو الفكرة التي حاول الفنانون المشاركون تسليط الضوء عليها، وهم ضحى أبوالعز، وليان الغصين، وسارة الحداد، وظبية الرميثي، وناصر الزياني، وبوراس دكان، وتيليكا ديسوزا، وفيكتوريا باروتشي، وأيمن زيداني. وتعتقد التميمي أن التوتر بين الوجود والتذكر أساس تشكيل هذا المعرض، حيث تبحث الأعمال المعروضة في شاعرية علاقتنا بالعناصر من حولنا.