«المفتش فصيح» يعيد اللغة العربية إلى مائدة رمضان الدرامية

المصدر: دبي ــ فادية هاني

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للغة العربية أسرارها التي لا تبوح بها إلا لمن يرغب ويبحث ويبدي عشقه لها، وها هي تعود إلى مائدة رمضان الدرامية لتدخل بيوتنا بشكل فكاهي ودّي وجميل من خلال برنامج «المفتش فصيح»، الذي يدخل عامه الثاني بعد أن لاقى نجاحاً ورواجاً كبيرين خلال العام الماضي، ويعرض البرنامج على قناة سما دبي، خلال شهر رمضان الكريم.

وترتكز فكرة البرنامج على تقديم المعلومة اللغوية المتعلقة باللغة الفصحى في قالب لطيف يهدف إلى تحبيب النشء بلغتهم الأم ولغة القرآن الكريم، ويشجع البرنامج أيضاً الكبار على المتابعة والاستمتاع والاستفادة مما تقدمه الحلقة من أحداث منوعة في قالب فكاهي ينتج عنه في النهاية فائدة علمية عظيمة.

وأكد الإعلامي أيوب يوسف مقدم البرنامج لـ«البيان»، أن «المفتش فصيح» يضم العديد من الفقرات الهادفة التي تزيد الجرعة الأدبية والفكرية لدى المشاهدين، ويقدم فوائد متنوعة حول قواعد النحو والصرف، مشيراً إلى أنه تم تقسيم البرنامج إلى سبع فقرات متنوعة، لافتاً إلى أن الفقرة الأولى تحمل اسم «العامي الفصيح»، ويتم خلالها سرد الكلمات المحلية التي لها جذور وأصول عربية.

وبين يوسف أن الفقرة الثانية تحمل طابعاً درامياً يعمل من خلالها المفتش فصيح «الشخصية الرئيسية» في العمل على تصحيح بعض الأخطاء اللغوية التي تمر عليه خلال الفقرات التمثيلية في الحلقة، حيث يتم تعمد وجود الأخطاء كي ينتبه لها الأطفال والمشاهدون بشكل عام ويسعوا إلى تصحيحها قبل أن يفعل ذلك «المفتش فصيح» خلال الحلقة.

وأشار يوسف إلى أن الفقرة الثالثة عبارة عن مناوشات مضحكة وخفيفة بين شخصيتين كرتونيتين هي «حيصوفة» و«فصيح»، حيث تعمل «حيصوفة» على تغيير الكلمات الفصيحة بتعمد منها لإيقاع فصيح في مشكلة، وتدور الأحداث بينهما في قالب درامي كوميدي يهدف إلى إثراء معارف المشاهد.

وعن الفقرة الرابعة أفاد يوسف بأنها ستكون كرتونية أيضاً تحوي موسيقى وغناء لإيصال بعض دروس النحو للأطفال بشكل سهل وممتع، فيما تحمل الفقرة الخامسة عنوان «أبو أسماء للأسماء»، حيث يتوجه الناس إلى هذا المكتب المتخصص لفهم معاني أسمائهم والحصول على أسماء لتسمية أطفالهم الجدد بعد أن يتعرفوا على معناها، ويجسد دور «أبو أسماء» الفنان القدير خليل الرميثي، فيما عنوان الفقرة السادسة «منطقة ومعنى» وفيها يبحر أيوب يوسف في مناطق دبي العامرة لشرح أسماء بعض تلك المناطق.

وتتضمن الفقرة الأخيرة، بحسب يوسف، سرد بعض الأبيات الشعرية ويقاطعه خلالها الفنان بيومي فؤاد وتتضح من خلالها أبيات القصيد.

ونوه يوسف إلى أن البرنامج سيكون من 15 حلقة هذا العام مدة كل منها 25 دقيقة، وسيتم عرضه على قناة سما دبي، مشيراً إلى التعاون الكبير الذي حصل عليه لإظهار الحلقات بشكلها النهائي المطلوب، فالرسوم الكرتونية والشعر كانا من تأليف آمنة الزعابي، والإخراج لهبة الصياغ، مشيراً إلى أنه أول عمل درامي تقوم بإخراجه وحقق نجاحاً كبيراً.

يشارك في حلقات البرنامج نخبة من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد من مصر، ومحمد خير الجراح وغصون الطحان من سوريا، وأمل محمد وإبراهيم استادي وعبدالله نبيل من الإمارات، وخليل الرميثي من البحرين، وعمر اليوزبكي وسولين وريان من العراق.