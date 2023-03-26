«شعبية الكرتون» جهد جماعي لبهجة أكبر

المصدر: دبي - فادية هاني

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تعود الشخصيات الكرتونية الشهيرة من الشعبية الخاصة بها لتطل على الجمهور في رمضان للعام السابع عشر على التوالي في نجاح مستمر لتلك الشعبية التي لا تنفك تكشف عن شخصيات كوميدية كل سنة تبهج الجمهور وتضفي أجواء من الفرح والتنوع على الشاشة.

وعلى الرغم من أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة في تقليل عدد شخصيات الشعبية لا زيادتها إلا أن مخرج العمل الفنان حيدر محمد أكد لـ«البيان» أن ذلك لن يؤثر على العمل سلباً بل بالعكس سيشهد تركيزاً على الشخصيات الرئيسية والمحبوبة في العمل.

وقال: «شهدت سفينة شعبية الكرتون حملاً ثقيلاً في مواسمها الأخيرة نظراً لزيادتنا لشخصيتين أو ثلاث كل عام، ووصل العدد إلى أكثر من أربعين شخصية، وهو ما بدأ يشكل صعوبة في العمل سواء على صعيد الأصوات أو الكتابة.

لذا تم الاستغناء عما يقارب %50 أي نصف الشخصيات التي شهدتها الشعبية في أعوامها الأخيرة، لكنها بقيت محافظة على الشخصيات الأساسية والأكثر جماهيرية وشعبية لدى الجمهور ولن يشعر الجمهور بافتقاد أحد، حيث تمت كتابة وإنتاج العمل بشكل نأمل جميعاً أن يرضي الجمهور».

وأوضح أن أكثر ما يميّز شعبية الكرتون هو العمل الجماعي في كل شيء سواء في ورش كتابة النصوص أو في أداء الأصوات وغيرها من الأعمال، وروح الفريق الواحد هي التي تغلب على العمل وتسبب في نجاحه بالفعل كونها عملاً غير فردي ولا يعتمد على شخص أو اثنين فقط.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ميزة الشعبية هي أنها تعد من الأعمال الكوميدية التي تندرج تحت الكاري كرتون أي الجمع بين الكاريكاتير والكرتون، وهي توليفة فريدة مكنت شعبية الكرتون من احتلال موقع فريد في قلوب المشاهدين بات معه التوقف عن إنتاج المسلسل أمر صعب نظراً لمطالبة الجماهير به وحبها له.

وأضاف أن المطبخ الرئيسي العامل على كتابة حلقات الشعبية معه هم: خالد المرزوقي، وإبراهيم بن فاضل، وأحمد الدوسري، وعلي أهلي.

تنوع المواضيع والمواقف سيكون واضحاً هذا العام خلال العمل، وهو ما يصر عليه فريق الإعداد كل عام.

ويعرض المسلسل على قناة سما دبي وتطبيق أوان.