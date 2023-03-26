قصائد بالعربية والإسبانية في مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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احتفاء باليوم العالمي للشعر، نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع، وسفارة المملكة الإسبانية في دولة الإمارات، فعالية شعرية بعنوان «القصيدة العربية والإسبانية»، بحضور دبلوماسي ومشاركة جمع من المثقفين والمهتمين.

وشارك في الأمسية الشعرية، التي تخاطب القيم الإنسانية المشتركة بين الثقافتين العربية والإسبانية، الشاعر الإماراتي علي سيف الشعالي، مؤسس ومدير دار الهدهد للنشر والتوزيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين.

والشاعر الإسباني مانويل رويث آمذغوا، الملقب بـ«شاعر الأفكار» كاتب مقالات ومدرس للأدب الإسباني في مدارس بايزا الثانوية ومعاهد في جيان وغرناطة.

وقدمت الأمسية لمحبي الشعر والأدب مختارات شعرية باللغتين العربية والإسبانية، مصحوبة بمقطوعات موسيقية للشاعرين.

وألقى الشاعران قصائد عدة باللغة العربية والإسبانية من بينها: نظارة، ومازاتشو، والعزاء، ونارنج، واللحظة الأبدية، والنبع الأكبر، وماذا سيرى الآخرون، وادفنوا أمواتنا جيداً، وأن أكون معك، وذكرى مؤلمة.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات المستمرة، التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، لتعزيز وبناء جسور التواصل بين الثقافات، انطلاقاً من إيمانها الكبير بأهمية تعريف الأجيال الجديدة بالرواد المحليين والعالميين من المثقفين والمبدعين أصحاب البصمة المميزة في مجالات الأدب والمعرفة والثقافة.

وفي ختام الفعالية أشاد الحضور المشاركون في الأمسية الشعرية بالدور الثقافي والمجتمعي الرائد، لمكتبة محمد بن راشد، في قيادة النهوض بجميع مكونات القطاع الثقافي والمعرفي.

والارتقاء بالمشهد الثقافي المحلي والإقليمي، لتشكل اليوم إحدى أبرز الوجهات الثقافية المحلية والإقليمية والعالمية، ومنارة للعلم والمعرفة تسهم بقوة في تحفيز شغف الاطلاع والقراءة لدى الأجيال كافة.