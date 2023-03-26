«بيت الحكمة» في الشارقة باقات عضوية لهواة القراءة

المصدر: الشارقة- البيان

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يقدم «بيت الحكمة» لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية باقات للاشتراكات السنوية، التي تمنحهم فرصة مميزة للقراءة والتعلم والبحث العلمي والترفيه على مدار العام وقراءة الكتب الرقمية والورقية.

فضلاً عن الوصول إلى عدد لا حصر له من مصادر المعرفة العالمية في مختلف المجالات والاختصاصات، وهو ما يسهم في توسيع مدارك فكرهم، وإثراء مخيلتهم.

وتتيح العضوية، التي تتوفر بفئتين «العادية والمميزة» إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من الموارد المطبوعة والإلكترونية في «بيت الحكمة» لمدة عام كامل.

وكذلك استعارة الكتب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع تبعاً لفئة العضوية، بالإضافة إلى الوصول إلى المكتبة الرقمية على الموقع الإلكتروني.

وتنزيل تطبيق «بيت الحكمة» على الأجهزة، التي تعمل بنظامي التشغيل «iOS» أو «Android»، والاستمتاع بباقة متنوعة من المزايا والخصومات الحصرية.

اهتمامات

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «صممت العضوية السنوية لبيت الحكمة على نحو يراعي الاهتمامات والاحتياجات والتطلعات المختلفة للأعضاء، وذلك ضمن جهودنا الرامية إلى تسهيل الوصول إلى خدمات بيت الحكمة وبناء مجتمع شغوف بالقراءة والإبداع والتأمل، وهو ما يسهم في نمو مجتمعنا وازدهاره مستقبلاً».

وأضافت: «وإننا في بيت الحكمة نحرص على الارتقاء بتجربة المستخدمين عن طريق إتاحة خدماتنا لجميع فئات المجتمع.

ومن هذا المنطلق وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لإثراء تجربة أجيال المستقبل بخلق بيئة، تشجعهم على التعلم والإبداع، فقد حرصنا على منح خصومات خاصة لأبنائنا من الطلاب للسماح لهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرافق والخدمات المميزة لبيت الحكمة».

باقات العضوية

تتيح العضوية العادية للمشتركين إمكانية استعارة ما يصل إلى 12 كتاباً لمدة 15 يوماً، والوصول إلى جميع الموارد الإلكترونية، مع حزمة من الخصومات.

أما الفئة الثانية من العضوية هي «العضوية المميزة»، وتمنح المشتركين جميع المزايا الممنوحة للعضوية العادية، مع الكثير من الخصومات.

ويمكن لمشتركي «العضوية المميزة» استعارة ما يصل إلى 20 كتاباً لمدة 21 يوماً والوصول إلى جميع الموارد الإلكترونية.