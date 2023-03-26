«بيغ باد وولف» يعود إلى دبي بحسومات تصل إلى 90 %

المصدر: دبي ــ البيان

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يستعد أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم «بيغ باد وولف» دبي، الذي يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، لاستقبال زواره بدءاً من 31 مارس الجاري، لمدة 10 أيام.

وذلك عبر باقة من المفاجآت المخصصة لمقتني الكتب والشغوفين بالقراءة من أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن لزوار المعرض، الذي سيأخذ مكانه بمدينة دبي للاستوديوهات، أن يجدوا تفضيلاتهم القرائية من بين أكثر من مليون كتاب معروض.

أسعار

وبحسب عدد من المنشورات على الحساب الرسمي للحدث على «إنستغرام»، فإنه من المتوقع أن يجد زوار المعرض حسومات تصل حتى 90 % على الكتب، وبأسعار إصدارات تبدأ قيمتها بنحو «درهمين».

فضلاً عن الدخول المجاني -مع اشتراط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني- علماً بأن الحظ قد يحالف عدداً من الزوار لنيل «جوائز غامضة» مخصصة للجمهور بشكل عشوائي.

وتفتح أبواب «بيغ باد وولف» يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل. ليكون الحضور على موعد مع ما يمكن وصفه بأكوام من الكتب التي تضاهي في كنزها المعرفي أغلى الأثمان، ليجلب المعرض إلى مدينة دبي أنواعاً ومواضيع مختلفة من الكتب الأكثر مبيعاً، التي تتراوح في «ثيمتها» بين، الخيال، الواقعية، الكتب المصورة، كتب الطهي، وغيرها الكثير مما يتناسب وأذواق كافة القراء، ويلبي جميع الفئات العمرية.

فرصة

ويعد المعرض فرصة رائعة لاكتشاف عناوين جديدة، أو جمع إصدارات مختلفة من الروايات الكلاسيكية أو المعاصرة.

الجدير بالذكر، أن المعرض المخفض والأبرز من نوعه في العالم، قد تم إطلاقه لأول مرة في كوالالمبور الماليزية عام 2009.

ويهدف في مفهومه لـ «جعل القراءة أمراً في المتناول، وبأسعار معقولة»، ليكون فعل القراءة ممتعاً، ما يؤسس لجيل جديد كامل من القراء في جميع أنحاء العالم.

وقد حل الحدث لأول مرة بدولة الإمارات عام 2018، وأصبح وجهة شهيرة لعشاق الكتب منذ ذلك الحين.